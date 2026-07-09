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屁股翹高對著我！色男誘少女傳裸照挨告辯：頭貼像成年...獲判無罪

▲▼女子、性感、性愛、做愛、上床、少女。（示意圖／CFP）

▲男子涉嫌引誘國中剛畢業的少女互傳私密影像遭起訴，橋頭地方法院審理後認為，因女方微信大頭貼帶有妝容難以辨認真實年齡，判決吳男無罪。（示意圖／CFP）

文／鏡週刊

網路交友互傳私密照片引發官司，卻因社交軟體上的大頭貼外貌讓被告獲判無罪？高雄一名吳姓男子透過微信結識剛國中畢業的未成年少女，雙方互動密切並涉嫌交換裸照與自慰影片，遭女方家屬憤而告上法院。高雄橋頭地方法院審理後，認定吳姓男子辯稱「不知對方未成年」之說詞並未違背經驗法則，且起訴方缺乏關鍵的補強證據，最終判決吳姓男子無罪。

與未成年互傳裸照　橋頭地院為何判決無罪？

據橋頭地院的判決書內容指出，合議庭法官在檢視少女的微信帳戶大頭貼後發現，該照片僅拍攝臉部，且臉部呈現明顯的完妝狀態。

法官認為，對於素不相識或相識程度尚淺的陌生人而言，確實很難單憑妝容、衣著與臉部特徵等外在條件，去精準判定一個人的具體年齡。因此，吳姓男子主張「無法由少女傳送的照片與影片辨識其未滿18歲」的抗辯理由，尚與經驗法則相符。此外，由於全案僅有少女的單一指述，依法不得作為有罪判決的唯一依據，在缺乏其他具體補強證據實其說的情況下，裁定吳姓男子無罪。

涉違反兒少性剝削條例始末？

回顧整起案件始末，吳姓男子與少女於去年（2025）5月間透過通訊軟體相識。同年6月起，吳姓男子陸續傳送「喜歡嗎」、「我想看看妳」、「我要看」、「我要屁股翹高對著我」等語音與文字訊息，並附上自身的私密照片，進而引導少女自行拍下裸露胸部及自慰過程的影片回傳。雙方直到6月18日才開始邀約實體見面，隨後少女家屬察覺異狀，指控吳姓男子涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》中的引誘使少年自行拍攝性影像罪。

在法庭審理過程中，雙方對於「是否知悉對方未成年」各執一詞。少女在警詢時宣稱，自己曾口頭告知吳姓男子自己年僅17歲，但吳姓男子當時回應認為少女的大頭貼看起來像20幾歲。

吳姓男子則堅稱，雙方結識僅約1個月，先前皆為單純聊天，且少女過去傳送的裸露照片均刻意避開臉部，也從未提供過任何日常生活照，自己自始至終皆認定對方是成年女性。橋頭地院最終因證詞缺乏補強證據而判決無罪，全案仍可上訴。

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