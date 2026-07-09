台南芒果直送美光　南市府攜手企業力挺在地農民

▲台南市農業局與台灣美光台南廠辦理芒果鮮果禮盒暨農特產品媒合展售活動，推廣台南優質農產、力挺在地農民。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢台南芒果盛產季節，為推廣台南優質農產品並協助農民拓展銷售通路，台南市農業局與台灣美光台南廠於7月8日至9日共同辦理「芒果鮮果禮盒暨農特產品媒合展售活動」，將最新鮮的台南農產直送企業，讓員工就近選購產地好物。

台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠與台灣美光台南廠廠務處處長林慶彰、晶圓測試暨製程營運處處長郭進森也到場支持，共同力挺在地農業發展。本次活動獲得熱烈迴響，市府與美光也達成初步共識，未來預計每月定期辦理展售活動，建立常態合作機制，讓更多優質台南農產品走進企業市場。

黃偉哲表示，台南是全國重要芒果產區，透過企業媒合展售活動，不僅讓企業員工能就近選購產地直送的新鮮農產品，也有助於拓展農產品銷售通路，提升農民收益，促進產地與消費市場交流。

農業局表示，本次活動共有台南市農產運銷股份有限公司、小善心蔬果運銷合作社、佳里區農會、溫噹噹果園、義瑋琪農場、麻豆勇伯農產行、冠森合作社、春歸梅嶺及珍泰興食品等9家業者參展。

農業局指出，現場展售愛文、西施、玉文、金煌及水蜜桃芒果等鮮果禮盒，也搭配牛蒡加工品、酪梨、梅製品、芒果乾及芒果肉乾等台南特色農特產品，提供企業員工多元選擇。

活動期間也推出消費滿額贈禮，鼓勵員工踴躍選購，以實際行動支持在地農民，共同品嚐台南優質農產品。市府表示，未來將持續媒合企業通路與在地農友，讓產地好物走進更多職場與消費場域，替農民打開更穩定的銷售管道。