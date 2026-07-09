巴威颱風逼近　黃偉哲赴安南區視察防颱整備

▲巴威颱風逼近，台南市長黃偉哲前往安南區塩田活動中心視察防颱整備情形，強化防災應變作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應巴威颱風逐漸接近，為確保各項防颱整備工作完善，台南市長黃偉哲9日前往安南區塩田活動中心，視察防災整備情形，實地了解社區防災應變機制及防汛整備作業。

黃偉哲肯定安南區塩田自主防災社區長期投入防救災工作，並曾獲市府表揚為防災示範社區。他期盼在區公所、里辦公處及社區居民共同合作下，持續發揮社區自主防災能量，攜手守護市民生命財產安全。

黃偉哲表示，本次巴威颱風七級暴風半徑約達380公里，是近31年來範圍相當大的颱風，無論是否登陸台灣，都可能受到外圍環流及風雨影響，呼籲市民不可掉以輕心，務必提前做好各項防颱準備。

黃偉哲指出，面對颱風威脅，市府已秉持超前部署原則，要求各局處、區公所及里辦公處全面落實防災整備工作，並由區長率領團隊輪班進駐應變中心，隨時掌握災情、調度資源，全力投入防災及搶救工作。

黃偉哲強調，近年市府持續推動排水改善、防洪及治水建設，部分地區積淹水情形已有改善，即使短時間強降雨造成積水，也能較快消退。不過，面對極端氣候帶來的強降雨，即使防汛設施完善，當滯洪池及排水系統超出負荷時，仍可能發生積淹水，因此市府將持續強化治水建設，提升整體防洪韌性。

黃偉哲也提醒，防災工作除仰賴政府積極整備外，更需要市民共同配合，呼籲民眾加強住家防颱措施，留意最新氣象資訊及防災公告，並熟悉避難場所與避難路線，共同降低災害風險。

安南區公所表示，目前已全面完成防颱整備工作，包括沙包整備2萬5000包、防水擋板185片、發電機51台，以及防災開口契約整備、避難收容處所整備及災情查通報機制確認等作業。

安南區公所指出，公所持續與里辦公處、自主防災社區及相關防救災單位保持密切聯繫，隨時掌握各項整備情形，確保災害發生時能迅速投入應變。

此次防災整備作業中，塩田自主防災社區也示範防水擋板架設、防汛沙包整備及發電機操作等防災應變作業，展現平時整備成果及社區自主防災能量。透過實地演練，也可驗證各項設備運作及人員應變流程，提升災害發生時的應變效率，強化社區防災韌性。

台南市政府呼籲，市民朋友於颱風期間應隨時留意氣象資訊及市府公告，共同做好防颱準備，攜手降低災害風險。民眾也可多加利用台南市政府官方LINE群組及「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況，即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜；如遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。