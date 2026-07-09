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暑假掃蕩賭博電玩！新竹警抄電子遊藝場　逮66人查扣104萬賭資

▲▼新竹警破獲新竹市一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹警破獲新竹市一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／新竹報導

新竹市警察局第二分局於今（8）日執行115年青春專案查緝勤務，成功查獲新竹市某電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案，現場查獲員工16人、賭客50人，並查扣現金104萬8280元、各式賭博機台106台、電腦主機、工業電腦、會員卡、手機、出票機、代幣紙、點鈔機等大批證物，全案依違反刑法賭博罪等相關規定偵辦，持續向上溯源追查中。

▲▼新竹警破獲新竹市一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案。（圖／記者楊永盛翻攝）

第二分局表示，本案為接獲情資後，歷經數月探訪、蒐證，報請新竹地檢察署檢察官林李嘉指揮偵辦，並向新竹地院聲請搜索票獲准。警方於昨(8日)上午由分局長主持勤前教育後，整合分局各單位警力，依任務編組同步執行搜索查緝，歷經約2小時完成搜索程序，現場負責人、員工及賭客均依法帶返分局偵訊，相關機台經檢察官指示全數查扣並貼封條責付保管，全案將持續深入清查幕後經營及資金流向，務求斬斷不法賭博利益鏈。

新竹市警察局表示，依據115年青春專案查緝類重點工作項目，警方將持續針對暴力犯罪、毒品犯罪、財產犯罪及性與家庭犯罪等四大面向加強查緝，其中財產犯罪類之賭博犯罪，不僅容易衍生暴力討債、詐欺、洗錢及其他治安問題，更可能吸引青少年進出或遭不法集團利用，危害身心健全發展。本案即為青春專案重點查緝案件，充分展現警方防制賭博犯罪、守護青少年安全成長環境的具體成果。

▲▼新竹警破獲新竹市一家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案。（圖／記者楊永盛翻攝）

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新竹青春專案賭博犯罪電子遊藝場治安問題

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