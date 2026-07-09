大罷免後首同台！曝未公開助選沈伯洋原因　曹興誠：民進黨說別碰統獨

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

名嘴矢板明夫日前遭中國籍人士尾隨痛毆，民團今（9日）舉辦「矢板明夫遭襲事件：譴責跨境暴行記者會」。民進黨台北市長參選人沈伯洋、聯電創辦人曹興誠都出席，這也是兩人在大罷免後首度同台。曹興誠坦言，他過去幾次建議民進黨徵召沈伯洋選台北市長，而台灣最重要的就是統獨議題，若他要助選一定會講，但民進黨覺得選市長是地方選舉、講市政就好，別碰統獨，「那算了，我就不講」。曹也強調，會支持沈伯洋「他是首都的保護神」，支持現任市長蔣萬安等於讓台北市門戶洞開。

沈伯洋致詞時表示，今天無論如何都要來聲援矢板明夫，中國對台灣法律戰已久，從2024年開始變本加厲，包括我國追緝中方走私船，中方卻要審判我方的海巡人員，以及要制裁我國國軍、承辦民眾黨前主席柯文哲案件的司法人員等，都是要宣稱中國法律權力及於台灣。

沈伯洋直言，他一年前提案針對在地協力者、配合中國執法的人，定在外患罪，對於被中方制裁的人，則是在行政端建立保護機制，由於民進黨不是國會多數，已經被擋了900多次，立法院連對中國的譴責案都做不出來，「這真的是丟臉」。

沈伯洋表示，他今天一定要到這裡發聲，告訴大家立院應該有的態度，要有嚴謹的法律、如何譴責、要建立什麼樣的機制、怎麼去保護這個國民、對抗集權的擴張，這樣的態度應該沒有在分政黨才對。

曹興誠致詞時則指出，他去年就發幾篇臉書，建議總統賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，但民進黨隔半年才定案，他自己也沒有在公開場合幫忙助選。

曹興誠認為，台灣最重要的議題是統獨，攸關生死存亡，「如果國家沒有了，再怎麼樣規劃市政，也沒有好日子好去」。曹坦言，如果他幫沈伯洋助選，自己一定會講統獨、國家存亡議題，但民進黨內部覺得市長是地方選舉，講市政就好，不要去碰統獨，「那算了，我就不講」。

