強颱巴威逼近　海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

▲強颱巴威逼近，海巡署南部分署提醒民眾颱風期間切勿前往海邊、港區、防波堤觀浪或釣魚，以免發生危險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風「巴威」逼近，中央氣象署持續發布颱風相關資訊。受颱風外圍環流及海象變化影響，台灣周邊海域風浪將逐漸增強，沿海地區可能出現長浪、強陣風及瞬間大浪。海巡署南部分署提醒，颱風期間岸際海象瞬息萬變，請民眾務必遠離海邊、港區、防波堤及易受浪潮影響區域，切勿戲水、觀浪、拍照或從事釣魚等活動，以免發生落海、受困等危險。

海巡署南部分署表示，將依據中央氣象署颱風動態及各地方政府災害應變作為，配合執行相關防颱勤務。轄內台南市、高雄市及屏東縣政府若公告劃設海岸、港區或相關危險區域為警戒區，海巡人員將於現場執行機動巡查、柔性勸離及安全維護等勤務。

海巡署南部分署指出，若發現民眾於警戒區公告後，未經許可擅自進入管制範圍，海巡人員將依法開立舉發單，並函送地方政府依規定裁處。

海巡署南部分署表示，因應強颱巴威可能帶來的風浪影響，已全面提升防颱戒備，轄屬各單位均已完成相關救災整備，並與地方政府災害應變中心保持密切聯繫，隨時可依災情狀況投入支援。

海巡署南部分署指出，除加強岸際、港區、河口及易受浪潮影響熱點巡查外，也已備妥救生艇、行動救援車、無人機、救生器材及緊急救護等裝備，確保突發狀況發生時能迅速應變，保障民眾生命安全。

海巡署南部分署呼籲，颱風期間海岸線即使看似平靜，實際上仍可能因長浪、暴潮及回流造成突發性危險。民眾一旦不慎落海或受困，不僅危及自身生命安全，也會增加第一線搜救人員冒險救援的風險。



海巡署南部分署提醒，依《災害防救法》及相關規定，地方政府發布警戒區公告後，違規進入者可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。颱風期間應避免前往海邊觀浪、拍照或釣魚，將安全擺在第一位。