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賴清德當面感謝侯友宜！　一起把新北長照據點從60處增至1887處

▲▼總統賴清德9日出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德9日出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德9日出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」時，談及台灣政府的長照政策，從前總統陳水扁時代推出長照1.0，到前總統蔡英文長照2.0，到他自己出任總統，推出長照3.0政策，預算大幅增加、長照據點增加、服務人員增加，薪資也提高；他也不忘當面感謝新北市長侯友宜，感謝新北市府跟中央一起努力，將新北的長照據點從60處提升至1,887處，未來再加上該分院長照大樓啟用，可望增至1,888處，「真的非常不容易」。

賴清德致詞時表示，很高興主持這棟大樓新建工程動土典禮，並衷心祝福典禮圓滿成功，後續工程興建平安順利，未來啟用後能嘉惠北海岸父老鄉親。

賴清德指出，北海岸風景山明水秀，但過去醫療資源相對不足，地方民眾無論生病或意外需要就醫，都相當不方便，因此各界期盼北海岸能擁有一間自己的醫院。他身為北海岸子弟，對地方發展相當熟悉，也非常欽佩鄭玉爐先生捐贈土地，讓新建醫院計畫得以順利推動。

賴清德提到，台大醫院金山分院能達到今日的服務水準，過程也是一波三折。財團法人北海岸金山醫院興建完成後，曾面臨醫師招募與留任困難。經過時任行政院長的蘇貞昌資政多次協調，讓台大醫療團隊進駐此醫院，而後才改制為台大醫院金山分院。

賴清德說，稍早聽取金山分院蔡兆勳院長的分享，深受感動，以金山分院為核心，結合北海岸多個照護單位，深入社區提供整合性醫療與照護服務，成為地區醫院的典範。

賴清德表示，今日動土新建的「長照暨醫療綜合大樓」是歷任院長為服務地方所共同擘劃的藍圖，除設置108床住宿型長照病床外，也規劃健檢中心、復健中心及高齡智慧醫學中心等，兼顧長照服務、醫療照護及醫學研究功能，將有助提升金山、萬里、石門及三芝等北海岸地區的長照服務品質。

談及醫院後續建設經費，賴清德說，期盼綜合大樓新建工程能如期如質於118年農曆年前完工，中央也將研議補助新台幣1億元，支持醫院完善相關建設。他指出，早年的財團法人北海岸金山醫院，建設用地由鄭玉爐先生捐贈，醫院建設經費則主要來自核一、核二電廠的敦親睦鄰基金。由於兩座核電廠已停止運轉，後續相關建設經費由中央支應，感謝台大醫院支應七成經費，而公建基金則支應三成，未來也將督促相關工程順利完成、經費如期到位。

談及台灣邁入高齡化社會，賴清德說，身為台灣首位具有醫學背景的總統，面對台灣65歲以上長輩人口已超過20%的超高齡社會，政府提出三項政策目標。第一，「健康老化」，目前國人平均餘命約80歲，但不健康年數約8.4年，代表人生約有10%時間處於需照護狀態，這也是他推動「健康台灣」政策以及「健康台灣深耕計畫」的原因，希望朝延長國人健康餘命的目標邁進。

賴清德表示，除了推動政策與興建醫院，希望全台灣不管是醫學中心、區域醫院、地區醫院甚至診所都能團結合作，最具體的做法就是深入社區推動健康促進，如此才能達成「健康老化」目標。政府第二項政策目標是「在地安老」，需要醫院及長照配合；第三則是「安寧善終」。因此，這棟「長照暨醫療綜合大樓」的興建，等於落實他面對高齡化社會所提出來的三項政策目標。

▼總統賴清德9日出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德9日出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

有關政府的長照政策，賴清德表示，政府早從陳水扁前總統時代便開始推動長照1.0，長照2.0則由蔡英文前總統推動，如今已正式邁入長照3.0。

賴清德說，當時長照1.0計畫是由時任行政院長蘇貞昌核定，之後2008年政黨輪替，馬英九前總統上任，直到2016年，歷經8年，長照預算僅約49.5億元，全國長照據點約720個，長照服務人員也僅約2萬多人。而蔡前總統推動的長照2.0，不僅預算從2016年49.5億元，提升到去年926億元，全國長照服務據點已超過15,000處，照服員也已超過10萬人，在全國各地照顧有長照需求的長輩及身心障礙者。

賴清德強調，他就任總統後，進一步將長照2.0升級為長照3.0：第一，持續增加必要的服務據點；第二，持續提升據點內的服務項目與服務品質，尤其強化健康促進；第三，讓各個醫療團隊加入長照體系，同時加強喘息服務。

賴清德說，政府也將建立安養式、住宅式長照據點，並希望將居家、社區、醫院及診所等資源串聯在一起，從住院的出院準備、長照據點服務，到診所及地區醫院間的銜接都能完整，這就是長照3.0的具體內容。

賴清德感謝新北市長侯友宜推動長照政策的努力，他說，蔡前總統於2016年上任前，新北市長照據點僅有60處；今年新北市長照服務據點已達1,887處，增加31倍。換言之，在蔡前總統推動長照2.0政策下，預算增加、長照據點增加、服務人員增加，薪資也提高。

賴清德強調，新北市政府也相當努力，在中央政府政策支持下積極推動，將長照據點從60處提升至1,887處，未來再加上該分院長照大樓啟用，可望增至1,888處，真的非常不容易。

賴清德表示，這是大家共同努力的成果，即使是一項長照政策，也需要中央與地方共同合作，也需要產、官、學、研各界共同努力，再加上地方社團共同參與，才能夠推動並落實。他說，身為總統，有使命推動國家政策；而身為北海岸子弟，今天懷著充滿感激的心情回到金山，也再次向台大團隊表達最由衷的感謝。

▼新北市長侯友宜出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼新北市長侯友宜出席「臺大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

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