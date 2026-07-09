三中案纏訟8年無罪確定！馬英九心情曝光　稱正義遲到但未缺席

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

纏訟8年的國民黨黨產「三中案」（中視、中廣、中影），最高法院昨日駁回檢方上訴，前總統馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元的妻子洪菱霙、岳父洪信行等5人均無罪確定。馬英九今（9日）透過基金會發出聲明表示，自己仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆；馬英九基金會則說，「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」

前總統馬英九等6人被控在國民黨「三中案」與舊中央黨部交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信、非常規交易等罪，造成國民黨72億多元損失被起訴；高等法院二審去年12月31日維持一審判決，判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元的妻子洪菱霙、岳父洪信行等5人均無罪。

全案於2018年7月10日由台北地檢署偵結起訴，經纏訟8年，在滿8週年的前2天，全案三審審結確定。

馬英九基金會指出，雖然8年時間過程艱辛，馬前總統為此案更是十多次親自出庭，最終司法還給馬前總統公道，馬前總統對此甚感欣慰。馬前總統於2018年10月31日至台北地方法院首次出庭應訊時，即當庭大聲表示「我無罪」，並痛斥檢察官為起訴而曲解錄音內容。全案經多年審理，一審與二審均判馬前總統無罪。檢察官不服、再提上訴，最高法院於昨日駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

馬英九今日仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆；馬英九基金會則表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」

