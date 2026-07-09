蕭夙玲初選落敗改披橘袍參戰議員　國民黨：她已經提退黨

▲親民黨9日徵召蕭夙玲投入新北市第三選區（新莊）市議員選舉。（圖／親民黨提供）

記者蘇靖宸／新北報導

日前投入國民黨新北市議員新莊選區初選，最終敗給新莊區泰豐里長王珮宇的蕭夙玲，今（9日）改接受親民黨徵召，投入新莊市議員選舉。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄向《ETtoday新聞雲》表示，蕭夙玲已經提出退黨，尊重她的決定，而他也對國民黨目前3位參選人深具信心。

國民黨在新北新莊選區除議長蔣根煌、議員蔡健棠爭取連任外，也提名新人王珮宇，希望能搶攻戴湘儀不連任的空缺。但先前與王珮宇競爭初選的蕭夙玲，9日卻改接受親民黨徵召，投入新莊議員選舉。

對此，黃志雄表示，蕭夙玲已經提出退黨，尊重她的決定。對於蕭夙玲是否會瓜分王珮宇的選票，黃志雄說，他對於目前國民黨3位候選人深具信心，既然國民黨初選機制已經決定，正式提名王珮宇，也完成程序，這是秉持公開公正方式進行的，所以選民自有判斷。

親民黨說，蕭夙玲深耕新莊16年，在新莊與大家共同生活、共同打拼，沒有華麗文宣包裝，只有在地的真實相伴。親民黨也說，對蕭夙玲而言，讓新莊人、新莊事變得更好，不僅是責任，更是使命！蕭夙玲決心繼續努力，為新莊爭取更多建設、營造更好的生活品質。