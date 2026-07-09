衛福部擴大下架中聯油產品　桃園台中院會幫業者關切重新上架時間

▲衛福部長石崇良出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案持續延燒，衛福部今（9日）宣布擴大下架產品，中聯4、5、6月生產的油品、相關產品全面下架。衛福部長石崇良提到，今宣布後，卻有出席院會的副市長在詢問何時可以上架的問題，但衛福部要先做到的是讓國人安心，因此堅持所有有疑慮的商品通通下架。記者追問，是哪幾個縣市代表提到恢復上架的時程？石說，若沒記錯，是桃園跟台中。

石崇良說，昨天在立法院一再被污衊成蓋牌，「行政團隊從來沒有蓋牌，是針對科學證據跟查察進度，查到哪裡就公布到哪裡，一定是以科學證據、國人健康為最高要求在進行」。

石崇良表示，這個事件引發持續性要下架，剛剛在院會裡面他很訝異，2、3天前台北市、台中市、桃園市都很強烈要求所有商品都要全面性下架，但今天當衛福部宣布擴大預防性下架時，卻又有出席的副市長詢問何時上架的問題。

「在沒有完全確保安全檢驗清楚之前，不會讓國人有暴露的風險。」石崇良指出，暫時要先做到的是讓國人安心，堅持所有有疑慮的商品通通下架，何時上架要看調查進度跟檢驗結果再做宣布。至於是哪幾個縣市代表提到恢復上架的時程？石說，若沒記錯，記得是桃園跟台中。

而針對總統賴清德指示修食安法，石崇良說，會朝幾大方向，最重要的，會依據此次事件暴露出來的管理漏洞透過修法補足。

石崇良指出，事件從5月13日得知、一直到6月30日主管機關才獲得通報，這中間可以看到有幾次是由第三方外部檢驗單位檢驗結果，但卻是回到業者手裡，業者選擇隱瞞沒有通報。未來修法會強化自主檢驗部分，會要求對於在製程過程中的檢驗頻率，特別對於高度風險、影響層面廣的，會增加檢驗頻率跟對主管機關的報告，讓主管機關及時掌握，不見得是要等到有異常時才報告。

其次，石崇良說，也會強化第三方外部檢驗的資格認可跟應扮演角色，包含抽樣跟發現有異常結果的即時通報主管機關要求，讓主管機關可以透過事件的經驗，修正相關法規規定，更及時掌握資訊跟介入。

石崇良表示，其他像源頭管理、後市場管理，也都納入這次修法討論，透過調查越清楚，未來食安法的修正會更完備。