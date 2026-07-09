▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

中聯大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，下游廠商南僑也因未第一時間通報主管機關，遭衛福部、北市府重罰。國民黨立委王鴻薇質疑，下游廠商南僑曾提供政治獻金給立法院長韓國瑜，才被盯上。對此，民進黨回應，不是說好要重罰且嚴懲食安問題嗎？「藍友友就可以不用罰？」南僑延遲通報而造成持續販售問題油品，「南僑也捐了一堆錢給王鴻薇，依照藍白的邏輯，國民黨是不是跟賣問題油的廠商勾結？」

南僑集團日前自主檢驗揪出原料油中含有超標4倍的致癌物「苯駢芘」，原本被外界以為是「吹哨者」的角色，但南僑集團僅回報上游廠商稱有異常，一個月後才通報相關主管機關，遭北市衛生局認定違反《食品安全衛生管理法》，重罰新台幣300萬元。

王鴻薇質疑，下游廠商南僑曾提供政治獻金給立法院長韓國瑜，才被盯上。對此，新聞部副主任黃子一質疑，不是說好要重罰且嚴懲食安問題嗎？「原來是藍友友就可以不用罰啊？」

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黃子一指出，中央衛福部前幾天對中聯油品開出1億6520萬的史上最高罰鍰。而南僑早在5月就自主檢出油品異常，卻未通報主管機關，至6月30日才由中聯通報，因延遲通報而造成持續販售問題油品，衛福部也表示將對此究責。

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黃子一表示，結果王鴻薇居然跳出來幫南僑油脂說話，批評中央因為南僑有捐政治獻金給藍營，所以就罰他。謝謝王鴻薇點出問題，去查了一下，「原來南僑也捐了一堆錢給王鴻薇欸，請問依照藍白的邏輯，南僑是不是藍友友？國民黨是不是跟賣問題油的廠商勾結？」

