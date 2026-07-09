一票台人「嗆爆巴威颱風」原因曝！怒喊不歡迎：滾回太平洋

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風「巴威」持續接近台灣，很多人最關心仍是有沒有機會放颱風假。不過，由於最新預估顯示，巴威可能在週五下班後才逐漸影響台灣，週六影響最明顯，讓不少網友忍不住開嗆，直呼根本是「綠茶颱風」，不只可能放不到假，還打亂假日行程，引發熱烈討論。

▲巴威颱風路徑潛勢預報。（圖／翻攝自中央氣象署）

有網友在Threads表示，看起來週五放颱風假的機率愈來愈低，直嗆「巴威颱風真的很綠茶。」他認為，颱風若週六才進來，預計造成不少災害，不僅損失假日，平日還沒放到假，夜班族也可能受到影響，讓他無奈直呼，「PO上脆公審都不足以彌補它的過錯。」另一名網友也發文表示，照目前路徑來看，「這顆颱風是完美避開上班時間，在禮拜五下班後才來是嗎？」

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貼文曝光後，許多網友也留言吐槽嗆巴威，「叫巴威好像很威，結果不敢平日正面對決中央山脈」、「我們不歡迎這種站在資方的颱風」、「本島不歡迎假日來的颱風」、「好不容易跟朋友約成，結果禮拜六颱風」、「我的演唱會延期！行程全被打亂。」「87颱風快滾回太平洋。」

但也有人表示，「還是要放吧，不然下班所有人塞著，平常週五交通就很爛，何況颱風」、「看來如果巴威速度一直卡這樣，可能剛好星期五下班回家的時候風強雨大」、「為什麼沒人關心還是有人週六要上班、上課？他們就不是人嗎？還有很多人週末是無法休假的」、「我的工作是就算放颱風假也要上班的，笑不出來。」