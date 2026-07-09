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巴威「7級暴風圈超大」800公里都是範圍區！粉專驚：圖都快裝不下

▲▼第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

▲第9號強烈颱風巴威。（圖／氣象署提供）

記者施怡妏／綜合報導

強颱巴威第三次置換進行中，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新中央氣象署預報路徑稍微北調，但整個中部以北仍在暴風圈籠罩範圍。目前巴威的風眼變得模糊及填塞，比起過去二次置換，減弱幅度更加明顯，不過暴風圈依舊廣大，仍要做好防颱準備，「800公里的區域都是他的7級風範圍。」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB觀氣象看天氣）

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▲暴風圈非常大。（圖／翻攝自FB觀氣象看天氣）

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，從最新衛星風場反演資料來看，可以看出巴威內、外眼牆強風區結構相當明顯，中間仍存在一段風速較弱的區域（moat）。粉專指出，外眼牆目前有增厚、風速增強並向內收縮的情況。

從高層衛星雲圖觀察，巴威目前風眼已變得較為模糊，甚至有填塞現象，相較前兩次眼牆置換，這次減弱幅度看起來更加明顯。粉專研判，這可能與颱風西北象限捲入乾空氣有關。不過，巴威接下來約18小時內將脫離強風切環境，並移動到海洋熱含量（OHC）仍不錯的區域，「置換是否能成功？迎來第四次巔峰仍有待觀察。」

路徑稍微北調　中部以北仍籠罩

粉專也提醒，在這段期間，巴威強度至少仍會維持目前水準，且暴風圈範圍依舊相當廣大，民眾不能因短暫結構調整就掉以輕心，「800公里的區域都是他的7級風範圍（橘紅色），甚至此Domain範圍還裝不太下呢」。

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