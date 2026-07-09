騙796萬元　6犯男出監再詐2女下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）過去涉及6起詐騙案件，共計騙得796萬餘元，假釋出監之後他竟再度犯案，造成2名受害者損失4萬5000元。桃園地院法官日前審理之後，依犯詐欺取財罪，共2罪，判處阿輝有期徒刑5個月、4個月，均得易科罰金。

▲阿輝因詐騙案件入監，假釋出監之後，竟再度犯案。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2015年間涉及第一起詐騙案，詐得552萬餘元；2017年間在第二起案件中詐得翡翠飾品；同年11月又以借貸資金為由，詐得60萬元；2018年10月至12月間以感情詐欺手法，得手104萬元；2019年6月謊稱需要資金周轉，詐得50萬元；同年9月以感情詐欺手法，詐得30萬元。

阿輝因為上述案件被判刑入監執行，直到2022年7月才假釋出監。然而，阿輝出監之後仍不知悔改，2023年8月、2025年4月相繼透過交友軟體尋找目標，並以「哥哥酒駕遭逮，湊不出具保金」為由，分別向2名受害者騙取1.5萬元、3萬元。

桃園地院法官認為，阿輝已有6次詐欺犯行，出監之後竟再犯2案，可見他對刑罰反應力薄弱，應依刑法第47條第1項規定加重其刑，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯詐欺取財罪，共2罪，分別判處有期徒刑5個月、4個月，均得易科罰金。全案仍可上訴。