長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

▲巴威颱風影響，航空公司陸續宣布航班異動。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

強颱巴威即將侵襲台灣，航空交通受到影響。包括華航、長榮均已宣布明天飛沖繩航班取消，不少外籍航空飛台灣班機也有異動。《ETtoday新聞雲》整理各航空公司最新異動情況。

中華航空

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華航表示，受巴威颱風影響，今天CI122／CI123桃園往返沖繩航班提前；周五（10日）CI120／CI121 、CI122／CI123桃園往返沖繩航班、CI132／CI133高雄往返沖繩航班取消，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消。

華航表示，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理。

長榮航空

7月10日

BR112/BR113 台北往返沖繩取消

BR186/BR185 台北往返沖繩取消

BR159 首爾往台北取消

BR007 舊金山往台北提前（當地時間7月9日13:00提前至7月9日11:00）

7月11日

BR170/BR169 台北往返首爾取消

BR160/BR159 台北往返首爾取消

星宇航空

受巴威颱風影響，星宇航空7月9日至12日航班有異動改時或取消狀況，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status 或洽客服中心查詢。

台灣虎航

台灣虎航宣布，7月9日航班提前如下：IT232 桃園-沖繩那霸航班、IT289 沖繩那霸-高雄航班；7月9日航班延後如下：IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班。

立榮航空

7月10日松山往返花蓮取消；早上10點後，松山、台中出發往返馬祖航班取消；中午12點後，松山、台中出發往返澎湖、金門航班取消；下午2點後，嘉義、台南、高雄出發往返澎湖、金門航班取消；松山往返花蓮、台東航班全日取消。7月11日，立榮航空國內線航班全日取消。

華信航空

7月10日協助疏運旅客，華信航空上午加開松山-金門航班AE2063/AE2064/AE2065/AE2067共4架次；加開高雄-澎湖航班AE337/338；松山、台中出發午後航班取消；高雄出發下午2時後航班取消；松山、高雄往返南竿全日取消。7月11日國內線航班全日取消。

國泰航空

7月10日：CX402/464/408 香港-台北取消、CX448 香港-高雄取消、CX479/469 台北-香港取消

7月11日：全日香港-台北取消、全日香港-高雄取消、全日台北-香港取消、全日高雄-香港取消、台北-東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋-台北取消

7月12日：CX407 台北-香港取消、CX449 高雄-香港取消

新加坡航空

7月10日

* SQ878（新加坡－台北）原訂起飛時間11:45， 提前起飛時間11:00

* SQ879（台北－新加坡） 原訂起飛時間17:45，提前起飛時間17:30

7月11日

* SQ876（新加坡－台北）、 SQ877（台北－新加坡）、SQ878（新加坡－台北）、SQ879（台北－新加坡）取消

中國南方航空

以下航班取消：

7月10日：CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北

7月11日：CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北、CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北、CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北

泰越捷航空

取消7月10日以下航班：VZ568曼谷－桃園、VZ568桃園－沖繩、VZ569沖繩－桃園、VZ569桃園－曼谷