《魔女宅急便》飛天秘辛曝光　靠核心維持優雅、空中最難演悲傷

▲《魔女宅急便》音樂劇飛天秘辛曝光。（圖／牛耳藝術）

記者林育綾／綜合報導

日本經典IP改編《魔女宅急便》真人版音樂劇即將在台登場，技術團隊近日全面進駐國家戲劇院，展開飛行技術、著裝走位彩排，也首度揭露舞台飛行秘辛。看似輕盈優雅的飛天場景，其實相當耗費體力，還得克服飛行帶來的恐懼。而呼應魔女琪琪在故事中曾遇上暴風雨，首次來台的音樂劇恐怕也將與巴威颱風撞期，如遇颱風影響，主辦單位將另行公告調整方案。

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▲琪琪在高空中神情專注，排練過程靠後台團隊全神貫注緊密配合。（圖／牛耳藝術）

● 飛得漂亮全靠核心 空中最難演的竟是「悲傷」

飾演小琪琪的高木郁分享，第一次真正飛起來時，心裡只有驚訝與興奮，彷彿真的變成琪琪，甚至希望能一直飛下去。不過開始排練後才知道，要在半空中維持自然、漂亮的飛行姿勢並不容易，尤其「降落」更是反覆練習最久的一個環節。

▲飾演小琪琪的高木郁。（圖／牛耳藝術）

她表示，演員在空中沒有任何支撐點，除了必須運用腹部與背部肌群維持平衡，也得克服飛行帶來的恐懼，才能穩定完成每個動作，同時兼顧角色表演。

她還透露，在空中最難詮釋的情緒不是開心，而是「悲傷」，因為手部動作受到限制，只能透過眼神、聲音與全身肢體控制，把情緒傳遞給每一位觀眾。

為了讓自己不因吊鋼絲而出戲，她還會在飛行時不斷提醒自己「現在是小琪琪」，讓角色狀態一直維持在線上，希望無論坐在劇場哪個角落的觀眾，都能感受到琪琪一路成長的情感變化。

▲《魔女宅急便》音樂劇飛天秘辛曝光。（圖／牛耳藝術）

● 飛行靠團隊「空中暗號」守護安全

飛行畫面背後，其實是一整套高度精密的安全機制，日本飛行技術團隊透露，每次飛行都需要兩位工作人員同步配合，並持續留意鋼絲狀態與演員位置，避免飛行過程出現晃動或偏移。

團隊也首度公開演員與後台之間的「空中暗號」，當琪琪飛行時，若把原本夾在腿間的掃帚往前移動，就代表需要停止飛行，後台收到訊號後，便會立即調整燈光並讓演員安全降落，再確認狀況後繼續排練。

▲《魔女宅急便》將在國家戲劇院開演，日本製作團隊展現職人精神，一對一反覆調整細節。（圖／牛耳藝術）

● 日本職人反覆調整每個細節 妝髮也藏角色巧思

除了飛行技術，日本導演、音樂總監、燈光、成音及妝髮團隊也全程坐鎮彩排，一對一調整每個細節。其中妝髮設計Tanaka Emi表示，舞台版琪琪採用俏麗短髮，希望展現13歲少女一路成長的活力，因此特別將髮尾向外捲起，搭配招牌紅色蝴蝶結；小琪琪則以雙馬尾造型呈現更活潑的形象。

她也透露，由於琪琪和媽媽同樣都是魔女，因此設定為純黑髮色，而一般人角色蜻蜓則是咖啡色頭髮，透過細微的色彩差異呈現角色身分設定。劇中不少角色還得在短時間內完成換裝、換假髮，同時兼顧唱歌與演出，也考驗整個幕後團隊的默契。

《魔女宅急便》音樂劇將於7月10日至19日在台北國家戲劇院演出，後續將於7月24日起移師台中國家歌劇院登場。呼應魔女琪琪在故事中曾遇上暴風雨，首次來台演出可能與巴威颱風撞期，如遇颱風影響，主辦單位將另行公告演出調整方案。