周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」：放不放都尷尬

▲大家關心何時放颱風假。（圖，下同／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

強烈颱風巴威逼近台灣，由於目前預估暴風圈周五下午才逐漸影響北台灣，北北基桃是否有機會放颱風假，也成為網友討論焦點。有網友分析氣象署最新路徑指出，巴威暴風圈預計周五下午2時到東海岸，宜蘭、花蓮與台東停班停課機率相對較高，但北北基桃要到晚上暴風圈才會進來，處在很尷尬的狀況。

有網友在PTT發文，根據目前預測，巴威颱風暴風圈預估周五下午左右接觸台灣東部，因此宜蘭、花蓮、台東被認為停班停課機率相對較高。至於北北基桃，因預估要到傍晚以後才逐漸受到暴風圈影響。

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北北基桃周五傍晚受影響



原PO指出，若周五白天北北基桃風雨還沒達到停班停課標準，若宣布放颱風假，可能會引發企業端不滿；但若照常上班上課，下班尖峰剛好遇上風雨增強，民眾通勤安全也會成為爭議，「有點尷尬，放整天會被資方罵，沒放就會被下班民眾幹譙」。

貼文一出，網友表示，下班時間剛好是颱風正猛烈的時候，「不放晚上下班就等著看」、「下班事故率應該很高」、「不放你就祈禱晚上下班公共運輸跟通勤族不會有意外發生」、「下班剛好進來，不放會被駡爆」、「不放會被罵死吧，超大顆強颱」。但也有人認為，只有周六才會放假，「周六放颱風假我會哭」、「台北星期五應該風力不會達標，不太可能放，只會告訴民眾『下班請小心』」。

颱風假是否有可能評估放半天或一天的選項？台北市長蔣萬安昨（8日）受訪回應，蔣萬安表示，會在前一天晚間8時宣布，基本上，北市府過去慣例，颱風假「一般還是會以整天為原則」，除非有非常特殊的情況，但一切都是還要看，屆時整個颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來決定。