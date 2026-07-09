颱風「巴威」週五起影響多地！　央視：台灣將率先迎大暴雨

▲中國氣象專家指出，颱風「巴威」體型龐大。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

今年第9號颱風「巴威」持續逼近，中國中央氣象台預估，從10日起發威影響多地，台灣將率先受到颱風外圍環流影響，迎來明顯降雨，隨後強風豪雨將擴及福建、浙江等地。另一方面，中國中東部降雨將逐漸減弱，高溫則再度發展，河北、重慶、廣東等地將迎來大範圍高溫天氣。

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，受季風氣流影響，雲南、華南沿海及華北、東北部分地區近日仍出現降雨，其中雲南西部及南部、廣西東部、廣東西南部、上海、江蘇東部、山東北部及遼寧北部等地出現大雨至暴雨，雲南紅河、廣西玉林局部更降下大暴雨。

氣象部門預估，9日整體降雨將趨緩，但遼寧、河北、山東等局部地區仍有大雨。10日起，隨著超強颱風「巴威」逐步接近，台灣將率先迎來強降雨，華北地區也因高空槽東移，降雨有再度增強的趨勢。

▲颱風「巴威」大風預測。（圖／翻攝自微博）

預測顯示，10日台灣、北京、天津、河北、陝西及遼寧等地部分地區將出現大雨至暴雨，其中台灣中北部局部地區恐有特大暴雨。11日降雨範圍將進一步向福建、浙江擴大，福建中北部、浙江南部及台灣部分地區仍有大暴雨，浙江東南部、福建東北部局部地區恐出現特大暴雨，台灣中北部局部累積雨量甚至可能突破1000毫米。

氣象單位提醒，「巴威」體型龐大，正逐步朝台灣東北部海域接近，10日起東南沿海風雨將迅速增強，台灣、福建、浙江等地將陸續受到暴雨甚至大暴雨侵襲，民眾應密切留意最新颱風路徑及預警資訊，提前做好防颱準備。

▲台灣、福建、浙江等地將陸續受到暴雨甚至大暴雨侵襲。（圖／翻攝自微博）

此外，東北、華北及黃淮一帶仍有降雨及強對流天氣，高溫方面則將逐步擴大，10日起河北中南部、重慶、廣東等地將出現大範圍高溫，民眾須注意防暑降溫，並防範午後雷雨及強對流天氣。