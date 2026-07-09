致癌油風暴延燒　衛福部宣布：中聯4到6月產品全面下架

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案持續延燒，衛福部今（9日）在行政院會報告處置與精進作為。食藥署長姜至剛宣布，中聯在4到6月生產的油脂及其製成產品，10日中午12點前全面預防性下架，明天中午後就不會有相關產品留在架上。衛福部長石崇良說，中聯4、5、6月製造的油品都出現不合規的產品，加上中聯內部自主檢驗結果跟下游檢驗結果不一致，為了保障國人最高食安要求，因此在今天宣布問題油品全面下架。

食藥署長姜至剛說，依照檢驗結果，決定預防性下架，問題油品會強制下架，「中聯在4到6月生產的油脂及其製成產品，10日中午12點前全面預防性下架，明天中午後就不會有相關產品留在架上」。

姜至剛表示，會積極請地方衛生局協助，在中午12點後若還沒下架，會嚴重開罰，讓所有在市場上的食品都是安全的。待檢驗或提出符合食安證明，經衛生局確認後，始得恢復販售。

衛福部長石崇良說，事件最初是由南僑在5月13日內部檢驗發現有超標情況，但遲至6月30日才通報到主管機關。從6月30日接獲通報後，採取一系列作為，包含第一層直接由中聯提供油品的泰山、福壽、福懋的產品完成下架；泰山、福壽、福懋提供的第二層360家業者、401項產品，也都在7月8日完成下架。

究責的部分，石崇良說，除了檢調還在持續偵辦中聯一連串內部通報違失、管理問題外，對於違反食安法第7條通報要求以及中聯違反第15條規定，都做出罰則。

石崇良指出，6月30日接獲超標通報，後來確認問題油是在4月製造，7月7日晚間再次接到泰山通報油品可追溯到中聯5月份製造。也就是說，中聯4、5、6月製造的油品，都分別出現不合規產品。

石崇良說，中聯內部自主檢驗結果跟下游檢驗結果不一致，為了保障國人最高食安要求，沒有妥協餘地，因此在今天宣布，有關這2批的問題油品要全面下架，中聯4到6月製造的油脂製品，包含第一層、第二層食品，全面預防性下架，檢驗確認安全無虞使得恢復販售。