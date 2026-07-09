快訊／張麗善驚傳車禍！遭預拌車猛撞...後擋全碎　驚悚畫面曝

▲雲林縣長張麗善今天上午跑行程時遇車禍，座車遭預拌混泥土車猛撞，後車嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善今（13）日上午驚傳車禍意外，張麗善跑完劍湖山行程後，搭乘座車往縣警察局途中，在行經台3線與158甲線路口停等紅燈時，遭後方一輛預拌混凝土車猛烈追撞。由於撞擊力道極大，導致座車後擋風玻璃當場全數碎裂，車尾也嚴重毀損凹陷。張麗善回憶事發瞬間，表示突如其來的猛烈撞擊讓車上人員都受到極大驚嚇，所幸當下沒有造成嚴重外傷。

▲張麗善車禍後，縣府人員準備豬腳麵線讓其壓驚。（圖／記者游瓊華翻攝）



事故發生在上午9時45分許，根據了解，張麗善座車當時正處於靜止狀態，卻突然遭到後方大車連撞兩次，完全猝不及防。肇事的預拌混凝土車駕駛在下車後表示，是因為煞車失靈才導致無法及時停下，進而釀成追撞事故。

張麗善坦言，目前仍感到頭暈不適，且頸椎與腰椎均出現痠痛與受挫感，隨行同仁也擔心猛烈撞擊可能導致椎間盤位移或其他潛在傷勢，已建議她在公務行程結束後，前往醫院進行詳細檢查。

儘管發生意外，張麗善仍未取消既定行程，仍到警察局主持會議，但因車禍影響，遲到5分鐘，但她仍堅持在完成兩場重要會議後再行就醫。縣府同仁見狀也趕緊準備豬腳麵線，為縣長壓驚並祈求過運。

警方初步調查顯示，雙方駕駛均無酒駕情況，目前已針對事故現場完成採證，將進一步釐清確切的肇事原因與責任歸屬。