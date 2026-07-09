比利時球衣致敬名畫被笑像「兒童睡衣」　5千元天價戰袍仍賣到缺貨

▲擁有「紅魔鬼」封號的比利時國家足球隊，在本屆世足賽換上由淺藍、粉紅與白色組成的全新客場球衣。這款向超現實主義畫家馬格利特致敬的「藝術戰袍」引發兩極評價，甚至因踩到國際足總（FIFA）規範而被迫修改設計。（左圖翻攝自X@Anpic4k、右圖翻攝自網路）



圖文／鏡週刊

一改過去深植人心的「紅魔鬼」招牌烈焰紅，比利時球衣這次大膽採用粉紅、淺藍與白色交織的夢幻柔和色調。這件被譽為「馬格利特球衣」的特殊戰袍，雖然在1日對戰塞內加爾時首度登場就吸足眼球，但外界對於這項藝術與體育跨界結合的設計卻呈現極度兩極的評價。

為什麼比利時世足客場球衣被笑像「兒童睡衣」？

根據比利時皇家足球協會（RBFA）的官方說明，這款由Adidas操刀設計的客場球衣，核心靈感源自比利時超現實主義巨匠馬格利特（René Magritte）的知名畫作《空間之聲》與《形象的背叛》。球衣上的圓形圖騰象徵著足球，而泡泡糖般的粉彩色系則是呼應馬格利特筆下的經典視覺語言。

然而，大膽的創新並非所有人都能接受。英國媒體《觀察家報》毫不留情地將這款新球衣形容為「兒童睡衣」。面對外界的批評聲浪，比利時球員麥尼爾（Thomas Meunier）則透過《最新消息報》專訪表達讚賞，麥尼爾強調這套戰袍充滿藝術氣息，並直言：「我們的經典球衣當然很好看，但在賽場上展現與眾不同的特質非常重要。」

比利時「馬格利特戰袍」為何遭FIFA盯上？

除了外觀設計引發熱議，這款球衣還意外踩到了國際足球總會（FIFA）的嚴格規範。馬格利特在《形象的背叛》中留下的經典名句「這不是煙斗」（Ceci n’est pas une pipe），被設計團隊巧妙改編為「這不是球衣」（Ceci n’est pas un maillot），並原定印製於服裝上。

不過，由於FIFA明文禁止球隊在正式賽事服裝上展示非官方贊助的第三方品牌、事件或標誌，導致這句充滿致敬意味的法文標語無法公開亮相。為了符合參賽規定，比利時球員穿著的正式比賽服，只能將該標語隱藏在內側後領口；而市售的球迷版則不受此限，大方印在外側後領口處。類似的審查事件在2022年世足賽也曾上演，當時比利時隊融入「明日世界電子音樂節」元素並印上LOVE字樣的球衣，同樣遭到FIFA禁用。

儘管這套超現實主義戰袍引發「兒童睡衣」的嘲諷與FIFA的規範爭議，但買氣絲毫未受影響。目前在Adidas的法國與比利時官方網站上，售價分別高達150歐元（約合新台幣5,490元）及100歐元的2種客場球衣款式，皆已全數銷售一空。隨著比利時即將在後天（11日）凌晨對陣西班牙角逐4強門票，這套話題性十足的戰袍勢必將再次成為全球轉播鏡頭下的焦點。

更多鏡週刊報導

2026世足／挪威爆冷淘汰巴西！8強前夕卻傳「多人身體不適」 迎戰對手英格蘭4大咖陷黃牌危機

2026世足／4年前「丟貓詛咒」還在發威？巴西不敵挪威止步16強 球迷盤點近年10大慘案

2026世足／辣模「臉部彩繪+各國球衣」爆紅！ 自製「世界盃國家隊圖鑑」球星動作神模仿