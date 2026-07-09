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【廣編】跨界遨遊Time to Travel！SUZUKI SV-7GX登場　開啟中量級休旅新篇章

▲▼ SUZUKI,重機,休旅車,跨界,預購,優惠。（圖／SUZUKI台鈴工業提供）

▲備受期待的全新跨界休旅車款SUZUKI SV-7GX正式在台登場。

圖、文／SUZUKI台鈴工業提供

SUZUKI台鈴工業7/8正式宣佈，備受期待的全新跨界休旅車款SUZUKI SV-7GX正式在台登場。SV-7GX 以「跨界遨遊 Time to Travel」為核心精神，融合都會騎乘的輕巧靈活、長途旅行所需的舒適配備，以及 SUZUKI 一貫穩定可靠的運動化操控基因，為台灣中量級重機市場帶來兼具風格、機能與實用性的全新選擇。

為展現對台灣市場的高度重視，日本SUZUKI本社首席設計師¬—古橋伸介、加藤幸生，特地遠道而來，親臨發表會現場。SV-7GX 的開發核心，在於打造一台「不侷限於單一場景」的跨界休旅車款。相較傳統街車或純粹冒險車，SV-7GX 更強調公路騎乘的穩定性、長途移動的舒適感，以及日常使用的便利性。透過車身幾何、騎乘三角、風阻保護與配備設定的整合，讓騎士無論面對城市通勤、假日出遊或長途巡航，都能獲得更輕鬆且充滿信心的騎乘體驗。

SV-7GX 採用結合運動感與旅行機能的車身設計，線條俐落、比例均衡，展現不同於傳統街車的跨界氣勢。車頭設計融入 SUZUKI GSX-S1000GX新世代設計語彙，搭配風鏡與車身導流設計，在視覺上呈現更具科技感與旅行感的外觀，也提供騎士在長途騎乘時更舒適的風阻保護。相較單純強調速度感的運動街車，SV-7GX 更重視騎士在不同道路環境中的使用體驗。從通勤、休閒、旅遊到雙載出遊，皆能展現跨界休旅車款應有的全面性。

首批預購優惠資訊
為回饋熱情車迷，SUZUKI台鈴工業同步宣布首批限量預購活動正式啟動：
建議售價：SV-7GX為368,000元（不含牌險）
早鳥首購雙好禮優惠活動，限量100台
好禮一：早鳥購車金20,000元
好禮二：再加贈原廠後箱乙個（價值11,000元）
交車時間：預計2026年12月開始交車（可能因生產或船期變更等不可抗力之因素，而延後交車）

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