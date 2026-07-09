好市多699元曬衣夾「值得買？」　網友讚耐用：一夾傳三代

▲好市多699元不銹鋼曬衣夾引起網友熱烈討論。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富，常引發消費者討論。近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問，表示看到一款售價699元的不鏽鋼曬衣夾，好奇這款產品究竟有何過人之處，值得這個價位。

根據官方資料，產品售價為一組2入699元，主打耐用與便利性，結構採用304不鏽鋼及方形設計，減少纏繞並提升穩固性，每組配有28個夾子，並透過三鏈支架、雙骨架與防風掛扣來提升穩固性，降低衣物被強風吹落的機率，具備360度旋轉掛鉤與可摺疊收納功能。

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貼文曝光後，引來大批愛用者紛紛稱讚這款曬衣夾十分耐用，「這可以用到孫子當阿公，一夾傳三代，人走夾還在」、「號稱人走夾不壞」、「不生鏽、不會脆化，挺好用的」、「不會有脆化的問題，可以用好幾年都不會壞」，也有網友分享確實不易打結，且收衣服時非常方便，「真的不易打結！衣服直接扯下夾子也不會壞！」

不過，也有部分網友持反對意見，認為這款曬衣夾「超難用、很容易勾來勾去，煩」、「宜得利比較便宜」。此外，也有人反映兩件組的包裝販售方式缺乏彈性，「很多家庭不需要那麼多」。



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