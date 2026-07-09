台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選　學生以畫筆傳遞動物關懷

▲台南市政府教育局辦理「浪浪語錄」創意圖卡徵選，鼓勵學生以圖像與文字傳遞生命教育及動物關懷理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局持續推動生命教育、品德教育及友善校園工作，今年辦理「2026年度生命教育－浪浪語錄創意圖卡徵選」，以「領養代替購買」、「學甲多功能教育園區」及「善待動物不棄養」為創作主軸，鼓勵學生透過圖像與文字表達對流浪動物的關懷，以及對生命的珍惜。

教育局表示，希望透過流浪動物議題，引導學生學習尊重生命、關懷他人，進而培養同理心、責任感及正向價值觀，讓生命教育與品德教育在校園中深耕落實。

市長黃偉哲表示，生命教育不只是知識的學習，更是價值觀的培養。透過本次徵選活動，讓孩子從流浪動物議題出發，學習理解生命的可貴，也體會飼養動物所應肩負的責任，進而建立尊重生命、關懷生命及善待動物的正確觀念。

黃偉哲指出，期盼每位學生都能將生命教育理念落實於生活之中，以同理心關懷身邊的人事物，共同營造友善溫暖的社會。

教育局長鄭新輝表示，流浪動物議題不僅是動物保護教育的重要一環，更是推動生命教育、品德教育及友善校園的重要媒介。「浪浪語錄」創意圖卡徵選已成為台南市推動生命教育的重要活動之一，透過藝術創作結合生命教育，引導學生從觀察、思考到創作，深化對生命議題的理解。

鄭新輝指出，今年作品內容豐富且深具溫度，充分展現學生對「領養代替購買」、「善待動物不棄養」等理念的認同，也呈現孩子們對生命價值的思考。

教育局也邀請國小中年級組3位特優得主及其指導教師共同分享創作歷程與學習心得。其中，麻豆國小王孜庭以「別讓愛成為遺忘的街角」呼籲珍惜生命、拒絕棄養；文元國小張妡瑀以「毛小孩是家人，不買不賣」倡議領養代替購買；海東國小洪悅恩則透過「用心守護，愛牠不棄養」，傳達飼養動物應善盡終身照顧責任。

教育局表示，從孩子們的創作中，不僅看見豐富的想像力與創造力，也看見學生對流浪動物的關懷，以及對「領養代替購買」、「善待動物不棄養」等理念的理解與認同，充分展現生命教育向下扎根的成果。

教育局指出，後續將把優秀作品製作為生命教育、品德教育及友善校園宣導素材，提供各校融入課程與班級經營運用，讓學生在理解、關懷與實踐中培養良善品格，共同營造尊重生命、友善互助的校園環境。

教育局強調，生命教育是一項長期耕耘的工作，也是培養學生品格與公民素養的重要基礎。未來將持續結合生命教育與動物保護議題，透過課程、活動及多元體驗，引導學生以實際行動尊重生命、珍惜生命、關懷生命，讓愛與責任的種子在校園中持續萌芽，共同打造友善、溫馨且充滿關懷的學習環境。