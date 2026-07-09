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巴威颱風來襲！賴清德視導第三作戰區　確保兵力預置防救災整備

▲▼面對巴威颱風來勢洶洶，總統賴清德前往第三作戰區視導防救災整備狀況。（圖／共訊畫面）

▲面對巴威颱風來勢洶洶，總統賴清德前往第三作戰區視導防救災整備狀況。（圖／共訊畫面，下同）

記者陶本和／台北報導

巴威颱風持續接近，中央氣象署表示，若路徑無特殊變化，預計今天（9日）下午2時30分將發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上颱風警報。對此，總統賴清德上午前往宜蘭第三作戰區，視導國軍部隊的防救災整備狀況，他表示，希望國軍弟兄本身做好災防準備外，也要預置兵力跟地方政府合作，後續若需要重建，也要積極協助，幫助受災民眾迅速恢復正常生活。

賴清德表示，中央氣象署已經發布，路徑不變的話今天下午就會發佈海上颱風警報，明天清晨會發佈陸上颱風警報，這次是強烈颱風，預期雨勢會很大，政院已經啟動災防應變模式，也因此今天特別來到第三作戰區蘭陽作戰指揮部，來視導準備情況，希望全體弟兄姊妹都了解，建軍目的核心精神，就是保護人民生命、財產與安全。

賴清德指出，面對敵對勢力挑戰是如此，面對天然災害來臨時也是如此，所以必須要跟人民站在一起，保護人民，讓天然災害可以降到最低，因此他希望國軍弟兄，本身要做好災防準備，第二當然要預置兵力，災害比較容易出現的地區，跟地方政府合作，跟人民站在一起保護他們；然後，如果有需要後續重建，也應該要積極協助參與，幫助受災民眾可以迅速恢復正常生活。

賴清德說，剛剛在簡報當中清楚看到，組織編組已經完成，兼具災害應變各種需求，根據宜蘭容易淹水地區已經預置兵力，同時作戰區調度也非常周到。他說，他也視導防救災時候需要的機具設備、車輛跟通訊都到位，他感謝大家可以跟政院、中央應變中心同步，一起投入這場防救災工作。

最後，賴清德感謝第三作戰區，去年颱風來襲時候展現力量，幫助地方政府協助救災工作，將民眾傷害降到最低，去年鳳凰颱風，宜蘭多地明顯淹水，好在第三作戰區發揮功能，迅速把淹水情況改善，後續道路還有颱風造成各種災損迅速恢復。

賴清德強調，台灣社會對國軍有期待，非常支持，除了在建軍整備方面展現效能，守護國家安全以外，不單是鳳凰颱風第三作戰區的表現，上一次花蓮馬太鞍溪的事件，數十萬鏟子超人投入救災，最重要力量來源就是國軍，展現軍愛民，軍跟民站在一起的精神要繼續發揚下去。

▲▼面對巴威颱風來勢洶洶，總統賴清德前往第三作戰區視導防救災整備狀況。（圖／共訊畫面）

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