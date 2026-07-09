蔣萬安防颱嗆基層　莊瑞雄：上次淹水被罵怕、公務員只會更不爽

記者詹詠淇／台北報導

巴威颱風逼近台灣，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心聽取防颱因應時，罕見公開向公務員撂重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事」。民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）直言，上次淹水事件被罵怕了，但多罵兩句，民眾未必會安心，反而讓底下的公務人員覺得更不爽。

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）召開輿情回應記者會，針對台北市長蔣萬安8日口氣兇狠，要公務員對颱風做好萬全準備，不要發生有任何要緊急調度的情事，引發外界批評為難基層。莊瑞雄表示，「他這個的意思就是說台北市長我現在是老大」。

莊瑞雄指出，為什麼蔣萬安會有這番發言？很容易理解，就是上次淹水事情被罵怕了，外界對台北市政府上次處理豪大雨事件不滿有所批評，也被罵爆了。尤其蔣萬安帶慰問金到現場又產生烏龍。一個市長，尤其是首都市長，當然希望在天然災害時，危機反應能受外界認同，可是蔣的作為卻讓外界對他負評非常高。

莊瑞雄認為，蔣萬安希望這次颱風來時，台北市底下機關可以加強因應，語氣嚴厲如果可以讓整個台北市螺絲鎖得更緊、更保護市民安全，無可厚非，但這樣風格似乎和他人設有所不同，首長最主要是在災害來臨前多做防範、多一分準備，民眾多一分安心，但多罵兩句，民眾未必安心，反而是他底下的公務員覺得更不爽。