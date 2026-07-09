　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

蔣萬安防颱嗆基層　莊瑞雄：上次淹水被罵怕、公務員只會更不爽

記者詹詠淇／台北報導

巴威颱風逼近台灣，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心聽取防颱因應時，罕見公開向公務員撂重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事」。民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）直言，上次淹水事件被罵怕了，但多罵兩句，民眾未必會安心，反而讓底下的公務人員覺得更不爽。

▲▼立委莊瑞雄立法院民進黨團輿情回應 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）召開輿情回應記者會，針對台北市長蔣萬安8日口氣兇狠，要公務員對颱風做好萬全準備，不要發生有任何要緊急調度的情事，引發外界批評為難基層。莊瑞雄表示，「他這個的意思就是說台北市長我現在是老大」。

莊瑞雄指出，為什麼蔣萬安會有這番發言？很容易理解，就是上次淹水事情被罵怕了，外界對台北市政府上次處理豪大雨事件不滿有所批評，也被罵爆了。尤其蔣萬安帶慰問金到現場又產生烏龍。一個市長，尤其是首都市長，當然希望在天然災害時，危機反應能受外界認同，可是蔣的作為卻讓外界對他負評非常高。

莊瑞雄認為，蔣萬安希望這次颱風來時，台北市底下機關可以加強因應，語氣嚴厲如果可以讓整個台北市螺絲鎖得更緊、更保護市民安全，無可厚非，但這樣風格似乎和他人設有所不同，首長最主要是在災害來臨前多做防範、多一分準備，民眾多一分安心，但多罵兩句，民眾未必安心，反而是他底下的公務員覺得更不爽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

陳佩琪嘆：柯文哲花千萬律師費又跟人借千萬　沒錢打官司告檢察官了

快訊／明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

轟卓榮泰致癌油錯誤決策釀天下大亂　黃國昌：立刻道歉引咎下台

石崇良稱台中副市長關切油品重上架　鄭照新：我今天沒去院會！

油品案退貨從寬　行政院：消費憑證、使用過的容器都可以

李艷秋酸民進黨：出現致癌油、發芽馬鈴薯、萊豬　至少還有狗糧可吃

批蘇巧慧放棄質詢石崇良　李四川辦：包庇自己人卻不幫新北市民把關

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求

陳佩琪嘆：柯文哲花千萬律師費又跟人借千萬　沒錢打官司告檢察官了

快訊／明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

轟卓榮泰致癌油錯誤決策釀天下大亂　黃國昌：立刻道歉引咎下台

石崇良稱台中副市長關切油品重上架　鄭照新：我今天沒去院會！

油品案退貨從寬　行政院：消費憑證、使用過的容器都可以

李艷秋酸民進黨：出現致癌油、發芽馬鈴薯、萊豬　至少還有狗糧可吃

批蘇巧慧放棄質詢石崇良　李四川辦：包庇自己人卻不幫新北市民把關

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意

政治熱門新聞

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

明天新北停班課？　侯友宜：晚上8點前會正式報告

不排除提告　萬美玲喊「我們受傷了」：佀廣洋不會傷害別人

賴清德當面感謝侯友宜！　一起把新北長照據點從60處增至1887處

巴威颱風逼近！楊文科「公假赴中祭祖」　縣府：一切依照規定

泛藍分裂！藍營戰將初選落馬　改披親民黨戰袍選到底

佀廣洋曾胖到120kg　萬美玲駁兒特權閃兵：其實他覺得當兵好酷

問題油政府應變過慢！綠委：應徹查官員業者

不認訓基層耍官威　蔣萬安：決策者的要求

名嘴：致癌油已不是食安問題　是在野黨發動的政治攻擊

颱風出門上班？　北市勞動局：必經地停班就不算曠職

沈伯洋酸積水「受傷的只有山蘇」　殷瑋揭真相

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

國軍缺尉、士官　顧立雄：明年擬重啟預官考試

更多熱門

相關新聞

巴威颱風逼近黃偉哲赴安南區視察防颱整備

巴威颱風逼近黃偉哲赴安南區視察防颱整備

因應巴威颱風逐漸接近，為確保各項防颱整備工作完善，台南市長黃偉哲9日前往安南區塩田活動中心，視察防災整備情形，實地了解社區防災應變機制及防汛整備作業。

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／演唱會強碰颱風！日本神團來台喊卡

快訊／演唱會強碰颱風！日本神團來台喊卡

蕭旭岑喊「我們是堂堂正正的中國人」　綠黨團：符合他人設

蕭旭岑喊「我們是堂堂正正的中國人」　綠黨團：符合他人設

颱風出門上班？　北市勞動局：必經地停班就不算曠職

颱風出門上班？　北市勞動局：必經地停班就不算曠職

關鍵字：

巴威颱風蔣萬安台北市政府嗆公務員區公所民進黨團莊瑞雄基層

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面