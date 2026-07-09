健檢明明正常卻天天心累？狂打哈欠、莫名焦躁「原來是大腦缺鐵」

▲常規健檢血紅素正常卻天天心累？專家提醒，上班狂打哈欠、慢性疲勞，可能是體內貯藏鐵枯竭的「隱性貧血」在作祟。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張芳瑜／綜合報導

星期一早上一進辦公室，明明週末睡很飽，一開週會卻還是哈欠連連、大腦一片空白，連最簡單的報表數字都看錯？在台灣步調極快的職場環境中，這種「下班累得像狗、上班神仙難救」的慢性疲勞，常被都會上班族歸咎於壓力太大或開冷氣造成的辦公室昏沉。更讓人氣餒的是，好不容易請假去做全身健康檢查，血紅素報告出來卻是一切正常的「漂亮綠字」。根據日本網站《Trill》文章顯示，這種檢查不出異常卻天天心累的狀態，很可能是體內貯藏鐵已經枯竭的「隱性貧血」在作祟。大腦長期處於缺氧狀態，才讓你陷入了意志力無法激發的生理低潮。

常規綠字背後的盲點：血紅素正常，不等於你的體內不缺鐵

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許多台灣女性看到體檢報告上的「血紅素（Hb）」合格，就以為自己與貧血絕緣。但事實上，體內的鐵質消耗是一個溫水煮青蛙的過程。鐵不足在臨床上分為三個階段：最開始，身體會先悄悄挖空存在於肝臟和骨髓裡的「貯藏鐵」；直到貯藏鐵徹底枯竭、無法繼續供應血紅素合成時，才會演變成健檢能測出來的「缺鐵性貧血」。

這意味著，當你處於第一階段的「隱性貧血（潛在性鐵缺乏）」時，常規健檢根本抓不到。要揪出這個隱形兇手，必須在抽血時特別加驗「鐵蛋白（Ferritin）」。鐵蛋白才是反映體內貯藏鐵總量的真實指標。如果只看血紅素而忽略鐵蛋白，就像只檢查皮夾裡的零錢、卻沒發現存款帳戶早已赤字一樣，讓人陷入虛假的健康安全感中。

腦部缺氧引發連鎖反應：開會哈欠、莫名焦躁，連掉髮都有關

當體內的貯藏鐵不足，最直接的受害者就是大腦。鐵質不僅負責攜帶氧氣，更是大腦神經傳導物質運作的關鍵原料。當腦部因為缺鐵而陷入慢性缺氧，大腦就會透過「大打哈欠」來試圖獲得更多氧氣，這也是為什麼你總是注意力無法集中、工作效率直線下滑。

這場鐵質危機還會直接毀掉妳的精緻感，台灣夏天氣候濕熱，女生多半追求輕透妝容，但隱性貧血會導致指甲變薄易斷、頭髮異常脆弱掉落，甚至讓膚質變得粗糙蠟黃。此外，缺鐵還會影響黏膜健康，引發口角炎或舌頭刺痛；如果妳常覺得莫名地易怒、情緒低落，甚至在夏日冷氣房裡手腳依然冰冷得像冰棒，這可能都不是壓力造成的心理問題，而是身體在對妳發出缺鐵警訊。

減肥與生理期雙重夾擊：都會女性集體不自知的「未病」死角

這種「身體天天不舒服，卻又沒病到需要住院」的未病狀態，在台灣高壓的都會女性中特別普遍。台灣的外食文化極其便利，但精緻澱粉多、鐵質攝取往往嚴重不足；再加上許多女生為了追求穿衣好看，長年進行激進的節食減肥，或者本身屬於月經流量極大的體質，在經期與飲食不均的雙重夾擊下，體內的鐵蛋白便以驚人的速度流失，成為隱性貧血的高危險群。

台式極簡提案：從自費檢驗與廚房微調做起

在台灣高效率的醫療環境下，想擺脫隱性貧血其實有很簡單的解方。建議大家在下次做健檢或去家附近家醫科診所抽血時，主動加驗「鐵蛋白（Ferritin）」，自費費用通常只要幾百元台幣，就能為自己的身體買一個精準的真相。在日常飲食中，不必刻意吃大量吞不下去的補品，不妨在採購時，多選擇富含鐵質與高機能葉酸的在地食材，例如紅莧菜、黑豆芽、紅肉火龍果，並在餐後搭配台灣盛產的芭樂以補充維生素C、促進鐵質吸收。用最貼近台灣人生活習慣的減法飲食，優雅找回本該透亮的元氣體態。