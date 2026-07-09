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明天新北停班課？　侯友宜：晚上8點前會正式報告

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者劉耿豪攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

強颱巴威進逼，中央氣象署預計今（9日）下午2時半發布海上警報。針對新北明是否停班課，新北市長侯友宜說，北北基桃會做好充分討論跟溝通，晚上8時前正式給市民朋友報告，市府也會隨時掌握巴威來襲的情形，以及強風豪雨帶來的傷害，做好防災整備，才是當務之急。

侯友宜8日上午到到萬里督導瑪鋉溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程。侯友宜表示，巴威颱風來勢洶洶，會帶來強風豪雨，所以市府特別提前做防颱整備工作。金山、萬里因為上次山陀兒颱風大淹水，尤其員潭溪，包括金包里溪、磺溪都是因為溢流造成淹水，雖然當初的復建工程大部分都完工，但還有未來在整治的工程，現在發包施作當中。

侯友宜說，所以今天特別到員潭溪跟瑪鋉溪了解防颱整備的情形，以及河道疏浚的狀況，讓巴威對萬里，甚至包括金山地區的災害能夠減到最少，也期待整個工程順利，防颱整備做到位。

對於評估明天風雨是否有機會放颱風假？侯友宜指出，他在應變中心已經16年，有非常標準而完整的決策機制，未來巴威颱風到底會不會放假，「我們會透過北北基桃（平台）大家做好充分的討論跟溝通，我們會在晚上8點之前，正式給我們的市民朋友來做一個報告」，那市府也隨時掌握巴威颱風的來襲情形，以及它的強風豪雨所帶來的傷害，「我們做好防災整備，才是我們當務之急」。

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