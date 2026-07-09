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強颱巴威逼近！　石門水庫上午緊急調節性放水

記者沈繼昌／桃園報導

因應強颱巴威逐漸接近臺灣，經濟部水利署北區水資源分署今（9）日指出，根據氣象資料，預估自明（10）日起颱風將為北部地區帶來豪雨，目前已全面完成防颱整備作業。考量石門水庫目前水位偏高，為增加防洪操作彈性、降低豪雨期間下游淹水風險，上午9時起啟動排砂隧道調節放水預留蓄洪空間，全力因應颱風可能帶來的強降雨。

▲針對強颱巴威可能帶來豪雨，北水分署今日上午9時起啟動排砂隧道調節放水。（圖／北水分署提供）

▲針對強颱巴威可能帶來豪雨，北水分署今日上午9時起啟動排砂隧道調節放水。（圖／北水分署提供）

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北水分署副分署長郭耀程表示，面對巴威颱風可能帶來的豪雨強風，颱風來臨前即完成石門水庫各項設施安全檢查、防汛設備整備及防颱應變工作，並與轄區供水單位完成供水整備措施，確保颱風期間供水系統穩定運作。另外，豪雨可能造成原水濁度快速升高，已預先蓄滿中庄調整池，因應可能濁度上升對民生供水的影響。此外，各進水口攔污柵亦已完成清理，維持取水設施正常運作，同時水庫內3艘抽泥船均已提前撤離至安全水域避風，確保設備及人員安全。

▲北水分署今日上午啟動排砂隧道調節性放水。（圖／北水分署提供）

▲北水分署今日上午啟動排砂隧道調節性放水。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，颱風期間將密切監測颱風動態、集水區降雨及水庫蓄水情形，依實際水情滾動檢討調度操作，兼顧防洪安全及穩定供水。同時提醒，石門水庫於颱風前後配合水情進行調節放水時，下游河道水位及流速可能快速變化，請民眾切勿進入河道、溪流及水域周邊從事釣魚、戲水、露營或其他活動，以免發生危險；並請留意水利署及北水分署發布之放水資訊、警戒措施及地方政府相關公告，配合現場警戒管制，維護生命財產安全。

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