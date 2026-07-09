蕭旭岑喊「我們是堂堂正正的中國人」　綠黨團：2.5%、符合他人設

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨日稱，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，是道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）表示，蕭旭岑講話本來就很好玩，用蕭旭岑的標準，很符合他一致的人設，但根據1992年到2026年的長期趨勢分析，到2026年認為自己是中國人部分，「這很好笑喔，2.5%」，也就是蕭旭岑完全顛覆一般人印象。

國民黨副主席蕭旭岑8日在第14屆「雲台會」開幕式中致詞表示，台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益，「我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，身上流著中華民族的血液，是道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。」

民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄認為，蕭旭岑講的話本來就很好玩，「他會講出什麼樣的話你不難去判斷」，這些話用蕭旭岑的標準，很符合他一致的人設。

不過，莊瑞雄也指出，根據1992年到2026年的長期趨勢分析，到2026年認為自己是中國人部分，「這很好笑喔，2.5%」，也就是蕭旭岑的認知跟生活在台灣這塊土地的2300萬人認知，「那個是完全是顛覆一般人的一個印象啦」。

莊瑞雄表示，蕭旭岑個人認知沒辦法取代2300萬人對自己身分的認同，這2300萬生活在台灣的人，認為自己是怎麼樣的人，不是你蕭旭岑主觀上的認定，而是長期追蹤台灣民眾對自己的認同。哪怕現在講的話、過的節、吃的東西都跟中華民族高度重疊，但追蹤整個趨勢，台灣人認同自己是中國人的，到2026年已快速下跌至2.5%，是歷年來非常低的數字。