　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

翁騎電動代步車被聯結車撞飛！重摔墜地險捲車底　恐怖畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

驚險萬分！苗栗縣通霄鎮台一線、苗128線路口，昨（8）日傍晚發生聯結車跟電動代步車碰撞事故。85歲張姓老翁騎電動車直行要穿越路口時，聯結車疑似「內輪差」加上視線死角，擦撞電動車，老翁被撞飛重摔墜地，差點被捲入聯結車底，重傷送醫急救目前還在加護病房觀察中，肇事原因和責任有待警方釐清。

通霄警分局今天指出，昨日17時許接獲報案指台一線、苗128線路口發生交通事故，警方抵達時，張姓老翁（85歲）頭部臉部流血、四肢擦挫傷，陷入昏迷緊急送醫，漏夜開刀治療後送入加護病房觀察中，尚未脫離險境。

▲老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝）

老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，王姓男子（57歲）駕駛聯結車，沿苗128線由東往西行駛，欲右轉台一線時，同方向的張姓老翁騎乘電動代步車，沿苗128線直行時，雙方在路口發生碰撞，聯結車右側車頭跟電動車碰撞後，老翁連同電動車滑行到聯結車左側，老翁頭部墜地受傷，幸好未捲入聯結車底。

▲老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方，初步調查雙方駕駛無酒駕、毒駕情形，王姓男子原本行駛國道3號，聽到前方苑裡路段塞車，臨時決定下通霄交流道，想改走台64線、西濱公司繼續前往高雄，警方不排除聯結車駕駛可能因內輪差，未留意電動代步車動態，但因老翁目前昏迷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

▲老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

蔡依林金曲慶功熬夜到3點　「花一個禮拜調時差」XD

社會熱門新聞

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

八軍團上校旅長帶隊衝制服店　火速遭拔官

新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」

獨／北市柔道教練帶15歲女學生上摩鐵下場曝

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

即／討債網紅鍾小鍾、大哥移送　蹦闆留下原因曝

艦艇兵沒回部隊　哨船碼頭漂浮送醫不治

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

客匯款買1.7萬戒指　老闆一看金額傻眼

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

即／台中南屯建築工地夜間大火

三重嬤孫三代滅門血案　兇手張泓毅二審仍判死

更多熱門

相關新聞

北市外送員吃藥上路...逆向撞直行公車！

北市外送員吃藥上路...逆向撞直行公車！

北市中正區羅斯福路四段9日中午12時許一台機車逆向行駛、撞上對向直行的公車，騎車的外送員當場噴飛重摔，肢體擦挫傷，公車司機以及車上乘客均未受傷。警方對外送員進行毒品唾液快篩，苯二氮平類呈陽性反應，將依照公共危險罪嫌送辦，是否吸毒將進一步驗尿釐清。

澎湖死亡車禍！　南投男傷重不治

澎湖死亡車禍！　南投男傷重不治

即／台南玻纖工廠大火！16車32人灌救

即／台南玻纖工廠大火！16車32人灌救

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

汐止好市多前車禍！「30秒神救援片」全讚爆

汐止好市多前車禍！「30秒神救援片」全讚爆

關鍵字：

苗栗通霄電動代步車內輪差苗128台1線影音車禍

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面