翁騎電動代步車被聯結車撞飛！重摔墜地險捲車底　恐怖畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

驚險萬分！苗栗縣通霄鎮台一線、苗128線路口，昨（8）日傍晚發生聯結車跟電動代步車碰撞事故。85歲張姓老翁騎電動車直行要穿越路口時，聯結車疑似「內輪差」加上視線死角，擦撞電動車，老翁被撞飛重摔墜地，差點被捲入聯結車底，重傷送醫急救目前還在加護病房觀察中，肇事原因和責任有待警方釐清。

通霄警分局今天指出，昨日17時許接獲報案指台一線、苗128線路口發生交通事故，警方抵達時，張姓老翁（85歲）頭部臉部流血、四肢擦挫傷，陷入昏迷緊急送醫，漏夜開刀治療後送入加護病房觀察中，尚未脫離險境。

▲老翁騎電動代步車穿越省道路口時，跟同方向聯結車碰撞，老翁墜地、差點捲入車底，重傷送醫觀察中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，王姓男子（57歲）駕駛聯結車，沿苗128線由東往西行駛，欲右轉台一線時，同方向的張姓老翁騎乘電動代步車，沿苗128線直行時，雙方在路口發生碰撞，聯結車右側車頭跟電動車碰撞後，老翁連同電動車滑行到聯結車左側，老翁頭部墜地受傷，幸好未捲入聯結車底。

警方，初步調查雙方駕駛無酒駕、毒駕情形，王姓男子原本行駛國道3號，聽到前方苑裡路段塞車，臨時決定下通霄交流道，想改走台64線、西濱公司繼續前往高雄，警方不排除聯結車駕駛可能因內輪差，未留意電動代步車動態，但因老翁目前昏迷，詳細肇事原因尚待警方釐清。