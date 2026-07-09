高雄湖內區死亡車禍連4死！2分局長互調　非懲罰性調度原因曝

▲鹽埕分局高德昌（左）跟湖內分局李明達（右），兩位分局長互調 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局今（9）日傳出高階警官人事異動，鹽埕分局長高德昌與湖內分局長李明達職務對調。由於湖內分局轄區近一個月內接連發生3起死亡車禍、累計造成4人死亡，外界第一時間難免解讀，這波調動與交通事故壓力有高度關聯。

湖內分局轄區自6月6日至7月7日間，共發生3起A1交通事故。第一起發生在6月6日晚間，阿蓮區港後產業道路一名60歲侯姓男子騎機車疑似因不熟路況自摔，送醫不治；第二起發生在6月29日晚間，路竹區中山路一輛轎車撞上兩輛機車，造成2名機車騎士送醫後傷重不治；第三起則是7月7日清晨，湖內區東方路一名53歲吳姓男子駕車自撞分隔島，送醫後仍不治。3起事故共奪走4條人命，也難怪高層會高度關注。

若再把時間拉長來看，李明達自今年1月20日接手湖內分局後，截至7月8日止，轄區共發生1031件交通事故、13人死亡、513人受傷。與去年同期相比，事故件數雖減少59件，但死亡增加5人、受傷增加10人。只是，李明達屬於高雄市警局體系內部直升的分局長，湖內分局不但是他的首任分局長職務，交通管理也並非他的主要專長，歷練偏向刑事偵查。

因此，從湖內分局目前的需求來看，由歷練更完整、又具數據分析概念的高德昌接手，確實更符合現階段高層的用人邏輯。高德昌擁有中華大學科技管理研究所碩士學位，對於大數據分析並不陌生；更重要的是，他的警界資歷完整，除了曾任新竹縣政府警察局橫山、新湖分局分局長，也歷練過基隆市警察局第二分局分局長，後續還擔任新竹市警察局、苗栗縣警察局督察長，以及新北市政府警察局訓練科科長等重要幕僚職務。也就是說，高德昌不只是外勤分局主官經驗豐富，連內部督導與警政幕僚歷練也相當成熟。

▲鹽埕分局高德昌跟湖內分局李明達進行交接，副局長蔡文峰監交。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁在5月的道安會報中，已明確要求各單位應透過大數據分析，針對事故熱點、違規樣態與高風險路段進行重點防治，換句話說，市府對道安已不是只看傳統巡邏取締，而是進一步要求更系統性的分析與治理能力，因此交由兩人相較之後，由歷練更完整、又具數據分析概念的高德昌接手，確實更符合現階段高層的用人邏輯。

據了解，高德昌在2天前就已經接獲通知要調往湖內分局，當時他就已經跟交通大隊長劉清俊請益，詢問湖內分局交通概況，充分掌握湖內分局轄區內易肇事路段排序以「湖內區中山路」發生50件最多、「路竹區中山路」34件次之、「阿蓮區中正路」24件再次之。

另外，分析肇事原因以「未保持安全距離」發生167件最多、「未依規定讓車」136件次之、「未保持安全間隔」78件再次之。對此，他已經先向交通局申請相關的會勘，了解是否要有交通動線、設備的加強改善之外，同時也跟交通大隊調了兩台移動式測速照相機來支援降低車速，對於就任後的首要工作，已經超前部署。

雖然警方無法預測每一起交通事故何時發生，但從基層到高層，每一位警察都在盡力守護市民的用路安全。更何況，鹽埕分局雖然轄區規模與湖內分局不同，但近年因為演唱會、觀光活動與大型人潮聚集頻繁，同樣被視為高雄市重要警政區域；加上鹽埕分局在警界內規當中屬於「市區」分局，因此從湖內調任鹽埕，並不能被簡化為「降級」。

也因此，若把這次調動解讀為懲罰性調度，恐怕並不妥適。對高雄市警察局長趙瑞華來說，這更像是依照轄區治安與交通狀況，進行動態調整，讓不同專長的分局長放在更適合的位置，達到「適才適用」的目的。這才是一名高雄市最高警政首長面對問題時，最負責任的用人方式。