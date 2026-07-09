　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

高雄湖內區死亡車禍連4死！2分局長互調　非懲罰性調度原因曝

▲鹽埕分局高德昌跟湖內分局李明達，兩位分局長互調 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鹽埕分局高德昌（左）跟湖內分局李明達（右），兩位分局長互調 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局今（9）日傳出高階警官人事異動，鹽埕分局長高德昌與湖內分局長李明達職務對調。由於湖內分局轄區近一個月內接連發生3起死亡車禍、累計造成4人死亡，外界第一時間難免解讀，這波調動與交通事故壓力有高度關聯。

湖內分局轄區自6月6日至7月7日間，共發生3起A1交通事故。第一起發生在6月6日晚間，阿蓮區港後產業道路一名60歲侯姓男子騎機車疑似因不熟路況自摔，送醫不治；第二起發生在6月29日晚間，路竹區中山路一輛轎車撞上兩輛機車，造成2名機車騎士送醫後傷重不治；第三起則是7月7日清晨，湖內區東方路一名53歲吳姓男子駕車自撞分隔島，送醫後仍不治。3起事故共奪走4條人命，也難怪高層會高度關注。

若再把時間拉長來看，李明達自今年1月20日接手湖內分局後，截至7月8日止，轄區共發生1031件交通事故、13人死亡、513人受傷。與去年同期相比，事故件數雖減少59件，但死亡增加5人、受傷增加10人。只是，李明達屬於高雄市警局體系內部直升的分局長，湖內分局不但是他的首任分局長職務，交通管理也並非他的主要專長，歷練偏向刑事偵查。

因此，從湖內分局目前的需求來看，由歷練更完整、又具數據分析概念的高德昌接手，確實更符合現階段高層的用人邏輯。高德昌擁有中華大學科技管理研究所碩士學位，對於大數據分析並不陌生；更重要的是，他的警界資歷完整，除了曾任新竹縣政府警察局橫山、新湖分局分局長，也歷練過基隆市警察局第二分局分局長，後續還擔任新竹市警察局、苗栗縣警察局督察長，以及新北市政府警察局訓練科科長等重要幕僚職務。也就是說，高德昌不只是外勤分局主官經驗豐富，連內部督導與警政幕僚歷練也相當成熟。

▲鹽埕分局高德昌跟湖內分局李明達，兩位分局長互調 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鹽埕分局高德昌跟湖內分局李明達進行交接，副局長蔡文峰監交。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁在5月的道安會報中，已明確要求各單位應透過大數據分析，針對事故熱點、違規樣態與高風險路段進行重點防治，換句話說，市府對道安已不是只看傳統巡邏取締，而是進一步要求更系統性的分析與治理能力，因此交由兩人相較之後，由歷練更完整、又具數據分析概念的高德昌接手，確實更符合現階段高層的用人邏輯。

據了解，高德昌在2天前就已經接獲通知要調往湖內分局，當時他就已經跟交通大隊長劉清俊請益，詢問湖內分局交通概況，充分掌握湖內分局轄區內易肇事路段排序以「湖內區中山路」發生50件最多、「路竹區中山路」34件次之、「阿蓮區中正路」24件再次之。

另外，分析肇事原因以「未保持安全距離」發生167件最多、「未依規定讓車」136件次之、「未保持安全間隔」78件再次之。對此，他已經先向交通局申請相關的會勘，了解是否要有交通動線、設備的加強改善之外，同時也跟交通大隊調了兩台移動式測速照相機來支援降低車速，對於就任後的首要工作，已經超前部署。

雖然警方無法預測每一起交通事故何時發生，但從基層到高層，每一位警察都在盡力守護市民的用路安全。更何況，鹽埕分局雖然轄區規模與湖內分局不同，但近年因為演唱會、觀光活動與大型人潮聚集頻繁，同樣被視為高雄市重要警政區域；加上鹽埕分局在警界內規當中屬於「市區」分局，因此從湖內調任鹽埕，並不能被簡化為「降級」。

也因此，若把這次調動解讀為懲罰性調度，恐怕並不妥適。對高雄市警察局長趙瑞華來說，這更像是依照轄區治安與交通狀況，進行動態調整，讓不同專長的分局長放在更適合的位置，達到「適才適用」的目的。這才是一名高雄市最高警政首長面對問題時，最負責任的用人方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

心理共學團出軌！人妻%%小王嬌喊1969次「老公」：每1下都很有感

快訊／北市27歲女隆乳「恢復期間突失去呼吸心跳」！　送醫搶救中

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信但判決不受理

上次慘淹又遇強颱巴威　高雄二仁溪護岸「緊急加高+清淤」防淹　

台中地政局官員遭伏擊「乩童」收3萬打到鋁棒斷裂　判刑6月

白牌車運將桃機攬客遭攔查　拒檢踩油門害警受傷！和解獲緩刑

快訊／囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

廟口夜市旁公寓火警！1樓倉庫竄火煙　攤車毀了無法作生意

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案

社會熱門新聞

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

八軍團上校旅長帶隊衝制服店　火速遭拔官

新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」

獨／北市柔道教練帶15歲女學生上摩鐵下場曝

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

即／討債網紅鍾小鍾、大哥移送　蹦闆留下原因曝

艦艇兵沒回部隊　哨船碼頭漂浮送醫不治

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

客匯款買1.7萬戒指　老闆一看金額傻眼

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

即／台中南屯建築工地夜間大火

三重嬤孫三代滅門血案　兇手張泓毅二審仍判死

更多熱門

相關新聞

遭賴瑞隆喊告　吳子嘉拒絕道歉：已決定也要提告「用弊案來告」

遭賴瑞隆喊告　吳子嘉拒絕道歉：已決定也要提告「用弊案來告」

美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目爆粗口辱罵民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，引起議論。賴瑞隆競選辦公室8日表達嚴正譴責，並委請律師依法提吿。對此，吳子嘉反擊，自己沒辦法證明是賴瑞隆先找粉專攻擊，所以只能講歡迎來告，會跟法官承認講髒話是錯誤的事情，但是不會道歉。他也強調，但怎麼可以被賴瑞隆告？所以決定也要告賴瑞隆，自己先爆一個案子、過兩天再爆第二個，用弊案來告賴瑞隆。

不管批號...陳其邁下令18款致癌油全下架

不管批號...陳其邁下令18款致癌油全下架

明星校長告別式　師生送別：下輩子還做你學生

明星校長告別式　師生送別：下輩子還做你學生

警大實習生亮相　一票被電翻：偶像訓練營？

警大實習生亮相　一票被電翻：偶像訓練營？

即／高雄老牌五星飯店8／31結束營業

即／高雄老牌五星飯店8／31結束營業

關鍵字：

高雄警察分局長鹽埕死亡車禍大數據分析湖內分局

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面