汐止好市多前車禍！台人「30秒神救援」全讚爆：超有默契

記者鄺郁庭／綜合報導

汐止好市多前方日前發生一起車禍，機車騎士倒地後，車輛瞬間起火，驚險畫面曝光後引發熱議。有民眾分享當時行車記錄器的畫面，事故發生後，附近民眾幾乎立刻衝上前救人，有人拉傷者、有人搬機車、有人拿滅火器滅火，短短約30秒內就控制住現場狀況，讓大批網友感動直呼「這就是台灣最美風景」。

原PO在Threads分享事故畫面，事發地點在汐止好市多附近路口，機車與大車發生碰撞後倒地，機車隨即起火燃燒。引起熱論的是，不少網友都注意到救援速度驚人，有人整理時間點指出，機車倒地後約12秒，就有人衝上前拉人，約20秒後火就被滅掉，「從車子倒地、起火、救援，到火勢撲滅，全部只花了30秒。」

▲原PO貼出行車記錄器畫面。（圖／翻攝自Threads／rao790305）

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網友紛紛留言，「大家都用衝的去救人。發生車禍突發狀況，周圍互不認識的路人甲乙丙丁，迅速組成隊伍。拉人的拉人，抬機車的抬機車，噴滅火器的噴滅火器，指揮交通的指揮交通。這就是公民社會該有的樣子。」「一次湧入好多幫忙的人，終於不是看到急著掏手機出來錄影的吃瓜群眾，看了真感動。」「用滅火器的那位反應很快，每位出手的真的都是活菩薩」、「真的超讚、超有默契，很有安全意識，謝謝你們拯救他。」

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒 女騎士成人形火球

據了解，汐止警方表示，當時蘇男（32歲）駕駛營業聯結車，自大同路一段右轉新台五路一段往國道三號方向行駛時，與同向由吳女（72歲）騎乘的機車發生碰撞。機車倒地後竟起火燃燒，吳女遭倒地機車壓住全身著火，情況危急。

在旁指揮交通警員見狀，立即與義交及路過民眾立即衝向火場，合力將受困的吳女從起火機車下救出，避免持續遭火焰灼傷；蘇姓駕駛則立即取用滅火器撲滅火勢，成功阻止火勢進一步延燒。汐止分局獲報也派遣交通分隊及社后派出所共8名警力、3名義交到場支援，協助現場救護、交通管制及事故處理，消防救護人員隨後抵達接手救援。

警方指出，吳姓女騎士臉部、軀幹及雙腿受到燒燙傷，身上有多處擦挫傷，送往三軍總醫院治療；蘇姓聯結車駕駛則無明顯受傷。警方現場對蘇男實施酒測及毒品唾液快篩，酒測值為0，毒品快篩亦呈陰性。

汐止警分局交通分隊分隊長張志煒表示，事故發生後，執勤員警第一時間投入救援，與義交及熱心民眾合力將受困騎士救離火場，分局並啟動警消協調機制，迅速完成救護及交通疏導作業。由於現場處置得宜，本起事故未造成轄區上班尖峰時段車流嚴重壅塞。