　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

汐止好市多前車禍！台人「30秒神救援」全讚爆：超有默契

記者鄺郁庭／綜合報導

汐止好市多前方日前發生一起車禍，機車騎士倒地後，車輛瞬間起火，驚險畫面曝光後引發熱議。有民眾分享當時行車記錄器的畫面，事故發生後，附近民眾幾乎立刻衝上前救人，有人拉傷者、有人搬機車、有人拿滅火器滅火，短短約30秒內就控制住現場狀況，讓大批網友感動直呼「這就是台灣最美風景」。

原PO在Threads分享事故畫面，事發地點在汐止好市多附近路口，機車與大車發生碰撞後倒地，機車隨即起火燃燒。引起熱論的是，不少網友都注意到救援速度驚人，有人整理時間點指出，機車倒地後約12秒，就有人衝上前拉人，約20秒後火就被滅掉，「從車子倒地、起火、救援，到火勢撲滅，全部只花了30秒。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO貼出行車記錄器畫面。（圖／翻攝自Threads／rao790305）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言，「大家都用衝的去救人。發生車禍突發狀況，周圍互不認識的路人甲乙丙丁，迅速組成隊伍。拉人的拉人，抬機車的抬機車，噴滅火器的噴滅火器，指揮交通的指揮交通。這就是公民社會該有的樣子。」「一次湧入好多幫忙的人，終於不是看到急著掏手機出來錄影的吃瓜群眾，看了真感動。」「用滅火器的那位反應很快，每位出手的真的都是活菩薩」、「真的超讚、超有默契，很有安全意識，謝謝你們拯救他。」

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士成人形火球

據了解，汐止警方表示，當時蘇男（32歲）駕駛營業聯結車，自大同路一段右轉新台五路一段往國道三號方向行駛時，與同向由吳女（72歲）騎乘的機車發生碰撞。機車倒地後竟起火燃燒，吳女遭倒地機車壓住全身著火，情況危急。

在旁指揮交通警員見狀，立即與義交及路過民眾立即衝向火場，合力將受困的吳女從起火機車下救出，避免持續遭火焰灼傷；蘇姓駕駛則立即取用滅火器撲滅火勢，成功阻止火勢進一步延燒。汐止分局獲報也派遣交通分隊及社后派出所共8名警力、3名義交到場支援，協助現場救護、交通管制及事故處理，消防救護人員隨後抵達接手救援。

警方指出，吳姓女騎士臉部、軀幹及雙腿受到燒燙傷，身上有多處擦挫傷，送往三軍總醫院治療；蘇姓聯結車駕駛則無明顯受傷。警方現場對蘇男實施酒測及毒品唾液快篩，酒測值為0，毒品快篩亦呈陰性。

汐止警分局交通分隊分隊長張志煒表示，事故發生後，執勤員警第一時間投入救援，與義交及熱心民眾合力將受困騎士救離火場，分局並啟動警消協調機制，迅速完成救護及交通疏導作業。由於現場處置得宜，本起事故未造成轄區上班尖峰時段車流嚴重壅塞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

快訊／致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

澎湖死亡車禍！　南投男傷重不治

澎湖死亡車禍！　南投男傷重不治

南投一名男子日前因工作至澎湖開會，8日上午8時54分騎乘機車行經馬公市忠孝路、明遠路口時，與自小客車發生碰撞，緊急送往衛福部澎湖醫院搶救，再由空轉後送高雄長庚醫院救治，仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待後續釐清。

即／台南玻纖工廠大火！16車32人灌救

即／台南玻纖工廠大火！16車32人灌救

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

即／張麗善車禍！遭預拌車猛撞　後擋全碎

好市多699元曬衣夾「值得買？」　網友讚耐用

好市多699元曬衣夾「值得買？」　網友讚耐用

電動代步車被聯結車撞飛　恐怖畫面曝

電動代步車被聯結車撞飛　恐怖畫面曝

關鍵字：

汐止車禍機車起火路人救援事故好市多騎士內輪差

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

最新各國路徑！　巴威要轉向了

10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面