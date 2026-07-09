39年最大！巴威寬度「直逼法國國土」　專家示警：災難性破壞力

▲7月8日衛星影像顯示，颱風巴威（Bavi）位於菲律賓海上空。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

颱風巴威（Bavi）9日正在台灣東南方的太平洋海域盤旋，預計週末掠過台灣北部，並將成為39年來侵襲台灣的最大規模颱風。外國氣象專家指出，巴威可能造成災難性破壞，而且任何微幅的路徑變化，都會帶來顯著影響。

多年來最強最大颱風 各界專家示警

《路透社》報導，巴威最寬幅度約達1000公里，大致相當於法國國土寬度，雖然風力已經略降至時速近200公里，但AccuWeather指出，若它維持預測強度，將成為2024年「超級颱風」康芮（Kong-rey）以後的最強颱風。

AccuWeather國際預報專家尼科爾斯（Jason Nicholls）示警，「雖然巴威預計9日起風力略為減弱，但它仍是一場危險風暴，並且將在10日稍晚至13日持續影響台灣及中國東部」。

台灣中央氣象署（CWA）預報員Jason Chang則指出，巴威將成為1987年以來侵襲台灣的最大規模颱風，「這種規模的風暴近年相當罕見」。

英國帝國理工學院熱帶氣旋研究科學家Xiangbo Feng說，巴威「已在開闊的太平洋上空待了很長一段時間，不斷增強，從溫暖的海水中汲取能量，並且累積大量水氣」，登陸或接近沿海地區時，可能造成災難性破壞，「只要路徑出現些微變化，就可能帶來重大影響」。

台日中極端天氣 聖嬰恐加劇颱風

報導指出，台灣、日本、中國三地日益頻繁暴露在與氣候變遷相關的破壞性天氣事件中。今年的情況尤其令人擔憂，因為預期出現的聖嬰現象可能推高海溫，進一步助長颱風生成頻率與強度。

面對颱風逼近，台灣總統賴清德已發文呼籲民眾提前備妥食物、手電筒等物資，並分享「緊急避難包」教學影片，提醒至少準備足夠維持3天的生存物資。

日本氣象廳也對最南端的沖繩縣發出高度警戒，要求民眾10至11日嚴防強風、土石流、洪水及暴潮侵襲。