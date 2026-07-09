颱風出門上班？　北市勞動局：必經地停班就不算曠職、不能扣薪

▲颱風天若上班出勤，北市勞動局提醒應加給薪資。（資料照／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

強烈颱風「巴威」持續接近，中央氣象署表示，若路徑無特殊變化，預計今（9日）下午2時30分將發布海上颱風警報，明日清晨發布陸上颱風警報。針對勞工關心的颱風期間出勤與工資問題，台北市勞動局指出，只要勞工的工作地、居住地或上下班必經地區中，任一轄區首長宣布停止上班，或因災害導致交通阻斷而無法出勤時，雇主不宜扣發工資，也不得視為曠工或遲到，更不能要求以事假或其他假別處理，也不得因此要求補班、扣全勤獎金或解僱等。

勞動局表示，若雇主要求勞工在天然災害期間出勤，除了工資照給，也建議加給工資作為獎勵；若勞工於休息日出勤，則應依《勞基法》第24條規定發給加班費。同時，雇主應以勞工安全為優先，提供交通工具、交通津貼或其他必要協助；若因交通中斷需改搭計程車通勤，雇主也應負擔相關費用，確保勞工上下班平安。勞動局強調，面對颱風來襲，安全永遠是第一，雇主應確實落實防災與法令規範，共同守護勞工生命安全。

勞動局也說，為了防範颱風造成工地災害，工地應拆除施工架上的帆布或廣告物，避免風壓過大導致倒塌事故。塔吊塔柱須加強固定並放開旋轉煞車，以防空迴時發生撞擊或感電危險；當風速超過每秒10公尺時，更應全面停止塔吊作業。塔吊、鋼骨等易導電設備，也必須設置並檢查避雷裝置。至於土方開挖或鄰近河岸的工程，應完善擋土與排水設施，防止積水造成鄰房下陷、坍塌或傾斜；靠山坡地的工地則要提前防範坍方、落石或土石流等風險。

除了營造工地外，勞動局也提醒，外送服務等戶外高風險行業，務必加強安全防護，若宣布停止上班，業者應立即通知外送員停止服務，違反者可依《臺北市外送平台業者管理自治條例》第12條規定，裁處最高新臺幣10萬元罰鍰。