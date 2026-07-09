巴威「風雨時程」一次看　粉專：近年北部最有感

▲氣象粉專分析巴威颱風「全台風雨時程」。（圖／點圖可放大／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者李佳蓉／綜合報導

巴威颱風挾帶近代最大380公里暴風半徑逼近！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布全台風雨時程，直指這次因為風場廣闊，幾乎全台都會進入暴風圈。各地風雨將從週五（10日）白天起陸續發威，而影響最劇烈的時段將落在週六（11日）全天，不管最終是否登陸，直到週日（12日）颱風迅速進入中國後影響才會告終，提醒民眾務必提早做好防颱準備。

根據氣象署最新預報，巴威在太平洋高氣壓導引下，大方向將朝西北前進，預估中心由「宜蘭至北部近海」通過。粉專分析，目前以通過東北角近海機率最高，雖然颱風向台灣靠近時強度呈漸弱趨勢，但仍具備「中颱上限至強颱下限」的驚人威力。

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▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

針對各地的風雨影響，粉專也整理出詳細評估：

北台灣：近年最有感颱風天

無論颱風中心最終是否登陸，核心輾過北部上空已是「板上釘釘」的事實。週五白天起，外圍環流就會先打進北部陸地，開始有感的間歇性風雨；入夜後風雨逐漸增強，週六一整天都將面臨強風豪雨。特別是雪山山脈沿線的北部山區，預測累積雨量相當可觀，務必做好防範。

中南部平地與澎湖：中央山脈無法完全阻擋

由於巴威是大型颱風，氣流繞島後會直接吹向西半部。週五白天，中南部平地及澎湖群島就會吹起強陣風，週六風力將達最高峰，預估十級風起跳，恆春半島受地形效應影響風雨會更強。降雨方面，中南部平地週五深夜就會出現間歇性風雨；而原本無感的中南部山區，在週六颱風中心翻過台灣北端、轉為迎風面後，雨勢就會明顯爆發。

宜花東與外島地區：防範狂風暴雨與焚風

身處直面颱風第一線的宜蘭與北花蓮，週五起風雨會愈晚愈大，並在週六白天達到最大。粉專強烈示警，若颱風最終登陸，極可能就在宜蘭一帶，屆時在颱風眼牆直接接觸下「必定是狂風暴雨」，請全程保持警覺。

南花蓮、台東：山脈阻擋風雨相對小

因為山脈阻擋，南花蓮及台東反而是風雨相對較小的區域。但要特別留意週六上半天可能出現極端高溫的「焚風」，花東縱谷區將是熱點；直到週六下半天轉回南風後，台東沿海風雨才會增強。

至於外島部分，金門距離較遠影響較小；馬祖則在週末可能被颱風核心直接狙擊，需嚴防強風豪雨。