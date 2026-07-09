送鑽石項鍊賄賂！韓統一教高層、法師「判刑定讞」　金建希剉咧等

▲統一教位於南韓京畿道加平郡的總部「天正宮」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

統一教涉嫌賄賂南韓前總統尹錫悅妻子金建希等高層政要。對此，南韓大法院（最高法院）今（9）日召開判決，判處「乾津法師」全盛培5年有期徒刑、前統一教世界宣教本部長尹鍈鎬1年6個月有期徒刑定讞。

根據《韓聯社》，回顧整起案情，這起震驚南韓社會的「政教勾結」醜聞，是由特別檢察官團隊揪出。判決指出，「乾津法師」全盛培與金建希共謀，從2022年4月至7月期間（即尹錫悅就任南韓總統前後），收受了尹鍈鎬為了請求統一教團相關利益所奉上的賄賂，其中包括價值高達8000萬韓元的香奈兒名牌包與頂級Graff鑽石項鍊。

一審與二審法院審理時，皆認定兩人的貪腐罪名成立。二審法官更在判決書嚴厲指出，在尹錫悅就職總統前夕送出的香奈兒包，「絕非單純的禮物，而是帶有默許請託性質的對價關係」。當時金建希顯然處於未來能對總統職權施加影響力的地位，而統一教正是看準這點，才會「精準投標」送上豪禮。

▲南韓前第一夫人金建希。（圖／路透）

全盛培還被查出以「統一集團顧問」職位為交換條件，向尹鍈鎬索取3000萬韓元，並在後續向多家企業收取近2億韓元的喬事費。一審法官當時甚至重判全盛培6年徒刑，比特檢要求的5年還要重，並痛批這種行為導致「尹錫悅、金建希與統一教之間產生政教勾結的惡果」，嚴重違背憲法政教分離的原則。

不過，二審考量他繳回香奈兒包等證據且承認部分罪行，改判5年徒刑，並於9日獲大法院維持原判，追繳1億8000多萬韓元。

▲南韓統一教總裁韓鶴子轉列為被告。（圖／達志影像）

另一方面，擔任「金主」的尹鍈鎬則是被控挪用統一教公款購買奢侈品賄賂金建希。更誇張的是，他還在總統大選前的2022年1月，向被視為「親尹核心」的國會議員權性東（國民力量）提供1億韓元的非法政治獻金。

二審法官痛斥，無論總統就職與否，挪用宗教團體資金去巴結總統配偶，「其違法性與可譴責性沒有本質上的差別」，因此將他的刑期從一審的1年2個月，加重判處到1年6個月，最後由大法院9日駁回上訴而定讞。

另外，金建希除了涉入這起統一教賄賂案外，目前還身陷BMW汽車炒股案、涉嫌以此獲得不法利益8.1億韓元，以及與尹錫悅共謀收受不法民調等連串醜聞。