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5年很難休一天假　晞晞披露直播主悽慘生活

LUXYGIRLS啦啦隊成員晞晞外型甜美，在球場上累積不少人氣。

▲LUXYGIRLS啦啦隊成員晞晞外型甜美，在球場上累積不少人氣。

圖文／鏡週刊

LUXYGIRLS啦啦隊成員晞晞憑著甜美外型與活潑笑容，在球場上累積不少人氣。其實在加入啦啦隊之前，她曾擔任17直播主播長達5年，歷經高壓的直播生活，也因長期日夜顛倒、心理負擔過重，一度出現失眠症狀，至今仍需靠助眠藥物入睡。接受本刊專訪時，除了揭露直播主不為人知的壓力，也談及家庭長年背負債務、甚至家人曾遭討債集團擄走兩天的驚險經歷。

晞晞畢業後便投入17直播，整整5年幾乎把人生困在同一個房間裡。她透露，當時每天固定直播2場，日復一日重複相同的生活，「每天都待在房間裡，心理壓力真的很大。」

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家人平安超開心　晞晞

  • 身高：160公分
  • 體重： 46公斤
  • 生日：1997年1月18日
  • 學歷：醒吾科技大學

24小時　無法放鬆

外界以為直播主收入高、工作輕鬆，但晞晞坦言，實際上卻是高度消耗情緒的工作，不僅要面對業績起伏，還得時時照顧粉絲心情，「妳要一直想怎麼對別人比較好，不能惹粉絲生氣，還有人希望妳陪吃飯、陪聊天。」即使已經天天開播，當她想替自己安排一天休假，也可能被粉絲責怪「不認真工作」。

晞晞現在除了啦啦隊工作，仍兼職做直播，未來不排除從事業務工作。（翻攝自晞晞IG）

▲晞晞現在除了啦啦隊工作，仍兼職做直播，未來不排除從事業務工作。（圖／翻攝自晞晞IG）

更辛苦的是，下播後工作並沒有結束，仍得持續回訊息、經營社群，幾乎24小時都處於工作狀態，「大家會一直問『妳在幹嘛？怎麼沒播？』好像永遠不能下班。」長期高壓之下，晞晞開始出現失眠症狀，甚至連睡覺做夢都夢見自己還在直播。

晞晞因此求助身心科，直到現在仍需要靠助眠藥物入睡。她也感嘆，其實不少直播主都有類似狀況，甚至罹患憂鬱症，「大家看到的只是光鮮亮麗的一面，但很多人心理都生病了。」

晞晞因為額頭高聳，10幾年一直都留咩咩頭或以瀏海遮掩，還嘗試過植髮。（翻攝自晞晞IG）

▲晞晞因為額頭高聳，10幾年一直都留咩咩頭或以瀏海遮掩，還嘗試過植髮。（翻攝自晞晞IG）

為了讓自己喘口氣，晞晞決定減少直播時間，前往韓國遊學一年。這段時間成了她人生的重要轉折，「那一年真的過得很開心。」重新找回生活節奏後，她開始思考未來，希望培養不同技能，也替自己尋找新的舞台。因為大學時曾是熱舞社成員，加上朋友推薦，她鼓起勇氣加入了LUXYGIRLS，一待就是2年半。

60通電話 無盡騷擾

晞晞吐露多年來背負著家庭的沉重負擔。她透露，過去直播收入最高時，一個月可達十幾萬甚至二十萬元，但幾乎都拿來替家裡還債。家人因為積欠債務，長年遭討債集團騷擾，陌生電話一天最多曾接到五、 六十通，甚至自己的IG也遭地下錢莊找到不斷私訊。最可怕的一次，是家人還曾被擄走兩天，最後靠著討債的人不注意才逃跑。

晞晞大學時曾是熱舞社成員，因為朋友推薦加入了LUXYGIRLS。（翻攝自晞晞IG）

▲晞晞大學時曾是熱舞社成員，因為朋友推薦加入了LUXYGIRLS。（翻攝自晞晞IG）

雖然家中經濟困難，但父母始終盡力照顧晞晞，從未讓她覺得自己過得比別人差；晞晞也很珍惜現在站上啦啦隊舞台的每一天，她坦言，目前啦啦隊收入其實不足以負擔台北生活開銷，因此仍兼職著做直播。

在加入啦啦隊之前，晞晞曾擔任17直播主播長達5年。

▲在加入啦啦隊之前，晞晞曾擔任17直播主播長達5年。

對於未來，晞晞沒有設下太多限制，只希望一步一步累積經驗，如果有一天離開啦啦隊，也不排斥挑戰業務等不同工作，持續朝下一個目標前進。


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