糞水排放爆衝突！新北男徒手挖鄰居雙眼捏爆　一審判14年半

記者郭玗潔／基隆報導

新北市雙溪區一名簡姓男子和鄰居連姓男子不合，長期因水管廢水排放問題爭執，去年兩人又在住處外爆發衝突，簡男持水果刀朝連男猛刺，在兩人扭打倒地、水果刀刀身斷裂後，簡男又坐在連男身上拿石塊砸臉，造成連男眼眶和鼻骨骨折，簡又徒手挖出連男雙眼眼球丟在地上，直到連男滿臉血無法反抗，才將他棄置現場，自行到警局「自首」。連男被警方送醫後撿回一命，但不僅雙目失明，還因腦部重創意識不清，無法到庭證述案情，簡男也避重就輕，聲稱他「只是用手指輕輕一戳」，連男的眼球就掉出來等語，不過基隆地院法官不採信簡男說法，依他犯殺人未遂罪，處14年6月徒刑。

▲簡男個性極端，手段兇殘。（資料照／記者郭世賢翻攝）

據了解，簡男和連男為鄰居，簡男為五金行老闆，連男則是電器行老闆，兩家因糞水排放問題產生糾紛，相處長期不睦。去年4月16日，簡家又將糞水排放至連家週圍，連男憤而向環保局檢舉，簡男遭環保局稽查和告誡，因而懷恨在心。

隔天上午8時許，簡男在住處如廁時，懷疑遭人偷窺，取出一把水果刀外出查看，正巧看到連男在後門空地整理花圃，認定自己遭連男偷窺而質問，二人爆發爭執，簡男因新仇舊恨，竟拿水果刀往連男頭、臉等上半身部位猛刺，連男出手抵擋並試圖奪刃，水果刀因而斷裂並遭揮落。

兩人因互相推拒、拉扯並雙雙倒地，簡男趁機坐在連男身上，拿起石頭朝連男頭、臉重擊，因連男死命抵抗，簡男更加憤怒，竟徒手將連男右、左眼眶的眼球挖出，隨手往地面一丟，見連男滿臉血已無力抵抗才罷手。

然而簡男卻不幫連男叫救護車，而是自行前往轄區新北市政府警察局瑞芳分局「自首」。員警獲報後趕往現場，發現連男一顆眼珠已被捏爛，另一顆還完整丟在他身旁，畫面慘不忍睹，急忙將連男送醫，經醫院緊急開刀，連男才撿回一命。簡男也被檢方起訴。

▼案發現場一片雜亂。（資料照／記者郭世賢翻攝）

全案審理時，簡男否認有殺人犯意。簡男律師則說，水果刀是簡男在現場隨手撿來，並不是特地攜帶，且沒有拿著攻擊被害人，頂多只有「重傷害」故意與行為；且本件因簡男「己意中止」，在挖出被害人眼球後，簡男就沒有繼續攻擊被害人到死，也向警察局自首，因此簡男犯行為「中止未遂」，應給予減刑。

不過法官指出，連男案發後不僅雙目失明，腦部也遭到重創，意識神智不清，無法到庭參與審理，所有警詢、偵訊筆錄都只有簡男片面、單方說詞，而簡男辯稱沒用刀，但水果刀卻刀身斷裂，被害人臉、頸、肩手指也有多處撕裂傷，送醫時身上還有「穿刺傷」，可見遭簡男以利器攻擊。

法官認為，簡男雖辯稱遭連男死咬雙手不放，才拿石頭砸他，但僅砸連男嘴巴等語，然而簡男身上並沒有被啃咬的傷勢，連男則不僅鼻骨與眼眶骨骨折，還有腦出血；另外簡男又辯稱，他僅用手指「輕輕」一戳，連男的眼球就掉出來，然而人體眼球連接頭顱，有許多神經、血管散布，若不是外力猛然插入眼眶，強行剖挖出眼球，無法使眼球分離，可見簡男用力之猛，有致人於死之心，且犯後棄被害人不顧，只想藉著自首減輕刑責，僅能依法給予2個月減刑。

法官判定，簡男種種手段作為，都朝被害人重要器官、人體重要部位下手，所持水果刀、大石塊都足以使人喪命，就算行兇之初，沒有明知故意，也有「縱使被害人因此死亡，亦不違背其本意之殺人之不確定故意」，且簡男犯後未曾展現絲毫悔意、也沒對被害人或其家屬致歉，更沒表示對被害人做任何賠償，審酌他未婚、無業，經濟狀況貧窮等情，依犯殺人未遂罪，處14年6月徒刑。可上訴。