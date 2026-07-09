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綠黨團：食安在野要閣揆報告合理　但「編劇本要誰下台」非解決之道

▲▼立委莊瑞雄立法院民進黨團輿情回應 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂致癌油事件延燒，在野質疑行政院長卓榮泰「蓋牌」，應到立院專案報告，並為此下台負政治責任。民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）表示，究責官員和業者都跑不掉，很明顯業者涉及隱匿、賺黑心錢，當然要把不法業者繩之以法；而究責地方跟中央標準都是一致的，民進黨團也認為不管地方或中央、衛福部都必須跟外界做更清楚的說明，讓閣揆來立法院報告也算合理，但第一時間就編政治劇本要誰下台，不是在解決事情。

民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）召開輿情回應記者會，針對致癌油問題，莊瑞雄表示，從事情發生、業者和地方通報，相信時間軸是延續性的，政府政策本來就會滾動性針對事情發展調整。民進黨團認為，涉及食安風險就要採最高標準，資訊本來就要公開、透明、完整，才能讓民眾更安心，但這整件事從預警、通報、追溯到決策看起來都還有精進空間。

莊瑞雄指出，相信究責官員跑不掉，從行政流程、決策過程到向外界更進一步說明，過程有無疏失；究責業者更是跑不掉，很明顯涉及隱匿、通報時間差，檢調必須查清楚，業者在這段時間到底做什麼？沒有通報反而將超標油品繼續在市場流竄，代表繼續賺錢、賺黑心錢，當然要把不法業者繩之以法。

莊瑞雄強調，地方政府和中央政府在監督上責無旁貸，當業者已自主通報後，地方跟中央政府的反應、做出來的決策是否有所疏失，地方議會可以對地方政府究責，中央政府部分，相信國會也會要求行政院來說明，也就是究責地方跟中央標準都是一致的，「人民的看待只要是政府，我不分你中央或者地方」，民進黨團也認為不管地方或中央、衛福部都必須跟外界做更清楚的說明。

至於國民黨團批行政院長卓榮泰對油品處理的決策，前面都在蓋牌。莊瑞雄認為，也不是蓋牌，決策是滾動式檢討、改變，資訊面的掌握，中央地方幾乎同步，甚至地方掌握的會比中央快，涉及全國性的中央政府最後會做彙整、掌握全盤資料。

莊瑞雄指出，第一時間食藥署署長的發言是認為業者也是受影響者，表示中央確實已掌握衝擊到的業者有幾家，但是否要預防性全面下架，涉及決策，決策判斷標準是風險，風險就是科學判斷，也就是專家會議決定後會提供政府參考，政府決策並非靠個人主觀好惡，外界當然可以檢驗決策對與否，怎麼會3天就改變？相信這個改變應該是有更精準的數據，什麼時候要預防性下架？隨著時間的演變狀況會有所不同，但整個制度面確實可以更精進。

不過，莊瑞雄認為，這部分如果完全用政治口水編劇本也不太好，但站在監督立場，確實可以要求整個決策更透明、公開來讓外界檢驗。民進黨團也要求政府在這次食用油事件，資訊在處理時要更公開、透明，決策要更精準。

針對在野黨認為卓榮泰要做食安報告，並為此下台部分，莊瑞雄強調，國會本來就有監督權，重大食安事件要求閣揆來立法院報告，民進黨認為讓整件事更透明、行政部門做更清楚的交代，這也算合理，因為國會本來就要站照顧人民健康的立場來監督行政部門，也認為行政部門要更清楚的對外說明。

莊瑞雄也說，但第一時間就編政治劇本要誰下台，相信這不是在解決事情，因為現在是業者隱匿、沒有第一時間通報，才會讓這些超標油品在市場上流竄、影響人民健康，司法機關要更快的去究責，讓風險不要再擴大，這才是重點，也是行政部門責無旁貸的責任。

 
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