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美伊恐交火數周！美軍轟炸伊朗90軍事目標　畫面曝光

▲▼ 美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍已完成對伊朗的最新一輪打擊，擊中約90個軍事目標。（圖／路透）

▲美軍已完成對伊朗的最新一輪打擊，擊中約90個軍事目標。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部證實已完成最新一輪對伊朗的軍事行動，轟炸沿海防空系統、飛彈與無人機庫等約90個軍事目標。白宮正準備應對這場可能持續數天、甚至數周的交火，這場戰事最初目標是要削弱伊朗飛彈能力並摧毀其殘存的核計畫，如今卻演變成圍繞全球最重要能源要道的戰爭。

美轟炸伊朗約90個軍事目標

CNN、Axios等報導，美國與伊朗的最新衝突始於伊朗襲擊商船，導致為期60天的停火諒解備忘錄破裂。美國隨後在荷莫茲海峽附近發動數月來首度針對伊朗境內基礎設施的打擊，伊朗則反擊美軍在科威特和巴林的基地。

美方官員透露，新一輪軍事行動的持續時間與強度完全取決於德黑蘭當局的下一步，現階段的情勢升溫可能持續一天或是兩天、一周甚至一個月，全看伊朗是否繼續襲擊商船。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍已完成對伊朗的最新一輪打擊，擊中約90個軍事目標，包括防空系統、沿岸監偵設施、飛彈與無人機儲存設施、海軍力量以及軍事後勤基礎設施，這波最新打擊行動是在前一晚成功執行對伊朗攻勢行動後接續展開，旨在進一步削弱伊朗攻擊荷莫茲海峽商船與無辜平民船員的能力。

目前外交談判陷入停滯，軍事施壓重回美國總統川普的策略核心。川普在空軍一號上透露，伊朗官員不久前打電話來說想要達成協議，但他隨即質疑對方是否會遵守承諾，並直言「老實說，他們有點瘋了」。

伊朗首席談判代表加利巴夫則在社群平台X反擊，指責美國霸凌與違背承諾，警告美方「如果你們動手，就會遭到回擊」。

荷莫茲海峽成關鍵

重新開放荷莫茲海峽、恢復商船的航行自由已成為川普政府的核心目標，主要是為了穩定全球能源市場；對伊朗而言，在任何終戰協議中維持對海峽的控制權已成為關鍵目標。海峽議題原本是美伊備忘錄的一項核心條款，如今雙方對海峽條款的解讀出現分歧，正導致協議走向破裂。

不過白宮認為，近期已有數百艘油輪成功經由該航道離開波斯灣，這減輕美方對油價飆升的擔憂，因而擁有更多升級對抗的空間。美國副總統范斯8日表示，美國的立場非常簡單，荷莫茲海峽必須保持開放，「如果他們試圖關閉，美軍將會做出回應」。

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