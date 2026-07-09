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找13歲少女「虐戀性愛」掐脖上銬洩慾！　男判22年鞭刑24下

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲男子多次約見13歲少女發生性行為，判關22年、鞭24下。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男子在兩個月內多次約見一名年僅13歲少女發生性關係，大玩虐戀性愛，用煙蒂燙少女臀部、掐脖子、賞巴掌，甚至遊說少女賣淫賺錢借他。這起案件6日迎來審判，男子被法官判處22年有期徒刑，並處以24下鞭刑。

聯合早報報導，現年27歲被告馮勇（譯音）案發時為25歲，一共面臨20項控狀，並在6日上午承認其中6項性侵未滿14歲少女的控狀。庭上調查揭露，被告在作案時，心裡非常清楚受害少女當時只有13歲。　

交友平台認識　多次發生性關係

馮勇與少女在2023年5月中旬透過交友平台認識，被告劈頭就問對方是否願意發生關係，即便少女表明自己才13歲，兩人仍約在馮勇住處見面，並在房間發生性關係，期間，馮勇用手銬把少女雙手銬上、賞巴掌粗暴對待。

隔天兩人再度見面，就在抵達馮勇住家之前，馮勇母親致電快要到家，因此馮勇便把少女帶往樓梯間發生性關係。在過程中，馮勇抽菸拿煙蒂燒受害少女臀部，還掐住她，導致完事後她頭暈站都站不穩，隨後馮勇又帶她回家繼續發生性關係。

兩人在兩個月內共見面7次，最後一次是在7月9日。當時馮勇看到少女和其他男性的性愛影片，立刻約少女到他家，兩人在樓梯間發生性行為後各自離開。

事後少女發訊息給馮勇求助，稱月經遲來擔心會懷孕，但遭到對方冷漠對待。少女後來告知母親，她遭到性侵，母親得知後報警處理。

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