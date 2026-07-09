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除蟎公司遭控「高薪誘騙+坑殺家戶」　員工一入職先負債14萬

▲▼除蟎公司遭控「高薪誘騙＋坑殺家戶」　員工一入職先負債14萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲除蟎公司遭控「高薪誘騙＋坑殺家戶」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

北部某家主打除塵蟎、洗冷氣的公司遭控訴徵才廣告不實，以高薪誘騙員工求職，再強迫購買14萬高價機器，導致短時間就負擔高額債務。此外，更以低價清洗冷氣為名，實則進入私人家戶兜售除蟎機及服務，已衍生高達數十件的消費爭議。員工成立自救會今（9）日上午與高雄市議員參選人林于凱呼籲檢調及各主管機關應全面介入調查，釐清公司經營模式是否涉及違法。

一名受害員工出面指出，他原本是做餐飲業，希望挑戰高薪才轉行，因為公司招募時宣稱月薪可達8-10萬，但實際上只有極少數的人拿得到。而且一入職，公司就強迫員工要購買一台要價14萬多的除塵蟎機，等於一進去就得先背貸款，導致即使想離職也很難馬上脫身。

▲▼除蟎公司遭控「高薪誘騙＋坑殺家戶」　員工一入職先負債14萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲林于凱與自救會成員召開記者會控訴，除蟎公司誘騙黑幕手法。（圖／記者賴文萱攝）

該公司勞工自救會會長許重生指出，公司的行銷手法也存在詐騙疑慮，先以999元洗冷氣清洗廣告吸引消費者接受到府服務，業務到府後，就用手電筒照射冷氣、手機拍攝冷氣狀況等流程，建立專業檢查形象，進一步推銷除塵蟎套組或機器，但實際上，到府的業務人員根本非清理冷氣專業人士，僅是公司的教戰話術。

自救會質疑，該流程是否可能使一般消費者誤認公司具備冷氣檢測或相關專業判斷能力，進而影響消費決定，亦應由消保及公平交易主管機關進一步調查。

▲▼除蟎公司遭控「高薪誘騙＋坑殺家戶」　員工一入職先負債14萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲一台除蟎機要價14萬，員工控訴一進公司就被強迫購買，即使離職也無法退款。（圖／記者賴文萱攝）

林于凱表示，除蟎公司以清洗冷氣為名，實則進入私人家戶兜售除蟎機36次的套組服務，要價3萬6千元；不少消費者事後因不滿服務不到位想退貨，卻面對寶傑公司各種苛扣。

消費者蔡先生受訪表示，自己僅使用2-3次服務，因服務時間都無法配合，想取消後續服務，但遭到寶傑公司拒絕，消保調解後甚至不願退還任何費用，因此一狀告上法院。

蔡先生的案例不是個案，台中去年至今，至少發生11起消費糾紛，高雄受害人數頗多，包含員工也受騙。自救會成員更踢爆，公司頻頻要求員工開發新客戶，刻意對舊客戶訂單置之不理，已知至少有200起案件不派員服務。

自救會會長許重生表示，公司招募新進業務後，要求或引導員工購買高額機器，金額約新臺幣14萬元，但機器實際價格僅約一半，並且透過第三方借貸方式，使求職者在短時間內負擔高額債務。許多業務任職不到半年即離開，但機器費用及分期貸款仍由個人承擔，形成求職者「工作未穩定，債務先背上」的重大風險。

▲▼除蟎公司遭控「高薪誘騙＋坑殺家戶」　員工一入職先負債14萬。（圖／記者賴文萱攝）

▲自救會成員控訴公司經營模式遊走灰色地帶，「高薪誘騙＋坑殺家戶」兩頭騙。（圖／記者賴文萱攝）

高雄獨立總工會理事長王慶宏表示，去年10月，該公司被新北市勞工局以違反就業服務法（廣告不實）開罰15萬元，後續衍生多起消費爭議。但勞工今年初向高雄市勞工局舉發寶傑徵才廣告不實、積欠薪資、誘導新進員工購買昂貴器材等不當勞動行為，但高雄勞工局僅回覆會「先進行勸導」。

王慶宏表示，高雄市府根本是瀆職，放任疑似詐騙的公司，利用法律漏洞，同時騙求職者及消費者，造成雙方重大損失卻求助無門。

陳永群律師表示，面對這樣的情況，消費者可以透過消保調解爭取權益，七日內若對契約有疑義，可提出解除契約及價金返還請求；至於新進員工在簽訂勞動契約時應特別留意，若簽訂承攬契約，將無法獲得勞健保及薪資保障，實際上該公司的業務性質，比較接近雇傭關係，這部分主管機關應多加留意。

林于凱強調，該家公司營業登記設於新北市，但受害勞工多為高雄市民，若高雄消費者或勞工遇到相關爭議，可聯繫林于凱服務處或是高雄市獨立總工會，可協助進行後續調解或法律程序；自救會則呼籲高雄市勞工局既已認定公司違反職業安全衛生法，卻僅要求限期改善，要求應採取更積極、一致之執法標準。

對此，高雄市勞工局表示，今年3三月有1名勞工向本局就該案提出申訴，因該公司登記地於新北市，依管轄權劃分規定，本局立即函轉新北市勞工局接案查處。

另有4名勞工以該公司涉廣告不實及雇傭關係爭議，向本局申請勞資爭議調解，本局安排雙方進行調節程序，但因雙方未達合意為調解不成立。本局已提供相關資源協助勞工進行後續司法救濟。

勞工局呼籲勞工於求職時，應詳細了解工作內容及僱傭條件、如有輕鬆高薪職務請多方求證、拒絕以繳錢購買產品為入職條件等，保障自身權益。

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標籤:**高薪詐騙冷氣清洗消費糾紛勞資糾紛除蟎機

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