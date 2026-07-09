黑幫地下帳房！討債網紅鍾小鍾住處搜出承信會匾額+海量本票

▲網紅鍾小鍾堵桃園媽媽討債！ 議員黃瓊慧控「蹦闆小弟」揭幫派背景

▲網紅鍾小鍾堵桃園媽媽討債！議員黃瓊慧控「蹦闆小弟」揭幫派背景 （資料畫面／翻攝）



記者張君豪／台北報導

桃園地檢署8日指揮刑事局偵二大隊會同台北、新北、桃園多個分局及刑大各單位，動員數十名警力分赴雙北市、桃園、中壢地區拘提竹聯幫承信會邱姓大哥及討債網紅鍾小鍾、網紅蹦闆（呂育銓）等12人到案說明；肇因討債網紅鍾小鍾日前拍攝在中壢某市場公然向桃園某攤商、債務人的母親討債並囂張直播，嚴重傷害警察執法形象，雖然鍾小鍾在警方列管資料中僅是竹聯幫承信會成員，但專案小組8日在其住處搜出黑幫承信會匾額及海量本票、債權委託書，成為本案涉及組織犯罪、恐嚇取財的關鍵事證。

據了解，鍾小鍾因反應快、身段靈活，討債手段均以言詞高壓催討、死纏爛打，追帳效率頗高，加上屢屢以「民事債務糾紛、欠債還錢天公地道」等話術、擅長以不觸犯法律紅線的精神折磨式討債，不僅讓債務人及眷屬相當頭痛，連警力到場也只能蒐證看他表演，也因此鍾小鍾在承信會中頗得邱姓大哥信任，連堂口象徵的承信會匾額及資金來源的本票、債權憑證也都讓鍾小鍾保管，足見鍾男在承信會內的位階頗高、儼然是該黑幫的地下帳房。

除此之外，承信會除擁有鍾小鍾這類軟磨硬泡討債的文將之外，也吸收一批身材壯碩，敢衝敢打的小弟作為外圍武力，警方昨天蒐報拘提行動中，也在承信會幫眾住處搜出鎮暴槍等武器，檢警目前正全面清查承信會近年在北部地區的聚眾鬥毆及暴力討債違法案件。全案朝組織犯罪、恐嚇取財、強盜等罪嫌偵辦。

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