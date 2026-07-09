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強颱巴威來襲　卓榮泰：整備6662名救災人力、2.8萬國軍待命

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者陳家祥／台北報導

強颱巴威持續進逼台灣，氣象署預計今下午發布海警，明天清晨發陸警。行政院長卓榮泰今（9日）主持院會聽取各部會防颱整備工作，他表示，因應可能的風災，全國已整備6662名救災人力、救災車輛4497輛、船艇1254艘及待命直升機24架，並規劃2萬8922名國軍弟兄待命救災。全國173處易成孤島地區，已完成物資、通訊及避難收容等整備。

卓榮泰今在臉書提醒國人，巴威颱風即將帶來明顯風雨，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。颱風預計10日、11日影響台灣最劇烈，行政團隊已全面進入整備狀態，週二時已請行政院張惇涵秘書長及季連成政委 ，啟動跨部會及22縣市政府防汛整備會議，要求中央與地方落實各項防災措施，提升應變效率，全力守護國人生命財產安全。

另外，卓榮泰說，因應颱風影響，大學分科測驗已延至13日、14日舉行，請考生及家長留意最新公告，也預祝所有考生都能安心應試，考取理想的學校。

針對各項防災整備工作部署部分，卓榮泰說明， 已完成災時通訊整備 ，配置920部手持衛星電話，並完成各級應變中心通訊測試。全國已整備救災人力6662人、救災車輛4497輛、船艇1254艘及待命直升機24架。

卓榮泰表示，全國173處易成孤島地區，已完成物資、通訊及避難收容等整備。國軍規劃2萬8922名兵力待命，進行各項整備工作，投入救災任務。已完成整備大型移動式抽水機1892台，其中996台預佈於防汛熱點。針對易致災鐵、公路及橋梁，已請交通部視情況採取預警性管制，並密切掌握離島及海運交通動態

針對花蓮萬里溪堰塞湖，卓榮泰表示，已請相關部會偕同花蓮縣政府嚴密監測風險，並依照警戒程度，進行撤離工作，同時務必確認保全戶名單，確保民眾安全。

卓榮泰說，面對極端氣候帶來的挑戰，提升地方防救災量能同樣重要。截至今年6月底，內政部已培訓超過15萬名防災士，持續強化全民防災韌性。也請各地方政府把握颱風來襲前最後整備時間，加速完成側溝清淤，尤其針對0625豪雨受災地區，更要全力降低致災風險。

卓榮泰再次提醒所有國人朋友，這幾天請持續留意最新颱風資訊及各項警戒，做好防颱準備，避免前往山區、河川及海邊等危險區域。行政團隊會持續堅守崗位、嚴密戒備，中央與地方攜手合作，全力守護每一位國人的安全，一起平安度過這次颱風。

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