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超商咖啡優惠來了！厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11咖啡「買2送2、買11送11」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末優惠，7-ELEVEN迎來「7-ELEVEN DAY」，門市推出CITY系列飲品「買2送2」，OPENPOINT行動隨時取更祭出特大杯濃萃美式、厚乳拿鐵「買11送11」。全家康康5精選零食飲料「買1送1」或「加10元多1件」。萊爾富則同步祭出Hi café「買1送1」、防颱補給、會員日「咖啡買10送10」等。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 迎來7月11日「7-ELEVEN DAY」，門市與 APP「OPENPOINT 行動隨時取」同步推出CITY系列飲品優惠，包括買2送2、買11送11、超值組合都有。

● 門市優惠（即日起至7月14日）

• CITY指定系列飲品任2件79折、4件75折。
• CITY CAFE大杯濃萃美式「買2送2」。
• CITY TEA琥珀小葉紅茶「買2送2」。
• CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾「買2送2」。
• CITY CAFE大杯濃萃拿鐵、厚乳拿鐵同品項「買2送1」。

指定信用卡或支付工具結帳，指定商品滿1,111元折100元；滿1,711元再送「史努比迴力復古飛機」或「哈根達斯迷你杯」等4選1兌換券。

● OPENPOINT 行動隨時取（即日起至7月14日）

• 特大杯濃萃美式「買11送11」（每日限量2萬組）。
• 特大杯厚乳拿鐵「買11送11」（每日限量2萬組）。
• 特大杯濃萃拿鐵「買11送7」（每日限量2萬組）。
• CITY TEA黑糖珍珠撞奶「買10送10」（每日限量5,000組）。
• 大杯美式、大杯拿鐵任200杯7,111元（限量5萬組）。
• 特大杯美式、拿鐵任15杯711元（限量10萬組）。
• 珍珠奶茶、香鑽水果茶任18杯711元（限量5萬組）。
• 琥珀小葉紅茶、梔子花青茶、不可思議茶BAR純茶任28杯711元（限量5萬組）。
• CITY PRIMA精品冰磚美式（大溪地檸檬、拉拉山蜜桃）「買2送2」（限量2萬組）。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11多組咖啡「買11送11」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家自7月10日至7月14日推出「康康5」優惠，冰品、飲料、零食多款商品祭出「買1送1」，現做飲品也有2杯優惠價。

● 買1送1（7月10日至7月14日）：

• 牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕。
• Niseko海鹽焦糖雪糕。
• 生活泡沫綠茶。
• 可口可樂纖維＋。
• 桂格養氣人蔘雞精。
• 麥維他夾心消化餅（朱古力口味）。
• 農心辣白菜泡菜拉麵（袋麵）。

● 現做飲品、冰品優惠

• Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵任2杯85元。
• Let’s Tea特大杯甘蔗青茶2杯75元。
• Fami!ce霜淇淋（不限口味）2支55元。
• 65元系列酷繽沙任2杯75元。

▼全家7月10日至7月14日推出「康康5」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

● 防颱補給

萊爾富即日起至7月21日推出「防颱補給優惠」，包括阿Q桶麵任選2件63元、味味一品系列任選2件106元、樂法pH8.0鹼性離子水買2送1、Hi café特大杯咖啡任選買1送1（不同價以2杯5折計），白蘭氏雞精、HL抽取式衛生紙買1送1。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富HL抽取式衛生紙「買1送1」。（圖／業者提供）

● 限時殺5日優惠

萊爾富即日起至7月12日推出「限時殺5日」，農心辛拉麵、農心辛炒麵起司風味、韓國樂天草莓優格風味碳酸飲、C&C氣泡飲系列及丸莊極品黑豆系列皆享「買1送1」；Sucere彩色轉轉棉花糖「買2送2」；卡迪那洋芋片指定口味第2件10元，輕鬆小品咖啡牛奶3件56元，偉嘉妙鮮包任選買2送1。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

● 10號會員日優惠

萊爾富將於7月10日至7月12日，在Hi-Life VIP舉行「10號會員日」，Hi café指定飲品推出整買零取「買10送10」，每位會員每日限購2組。

優惠品項包括：新減糖抹茶歐蕾、四季春茶紅玉紅茶、大杯蜂蜜美式、大杯蜂蜜拿鐵、特大杯美式、特大杯拿鐵，其中四季春茶、紅玉紅茶最低單杯不到23元，美式最低單杯30元起。

▼萊爾富會員日多項飲品「買10送10」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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