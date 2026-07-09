巴威降到強颱下限！「擦邊還登陸」氣象粉專：今天每步都關鍵

▲巴威颱風逼近。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風動態備受關注，天氣粉專今（9）日上午10點多指出，巴威的強度已在過去6小時再度減弱，目前來到「強烈颱風下限」等級。另外，最新路徑略往北修正，以通過東北角近海機率最高，登陸機率則降低，今天是否轉向西北將成為關鍵，會決定巴威是擦邊而過、西北颱，或是直接登陸。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，強烈颱風巴威目前距離台灣約1020公里，過去6小時強度再度減弱，已經是強烈颱風下限等級；最新路徑則略往北修正，以「通過東北角近海」機率最高，「登陸」機率降低。

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粉專指出，巴威今天轉向西北的情況，將決定接下來是擦邊而過、西北颱，或是直接登陸，「每一步，都非常關鍵！」預估週五（10日）夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣，週六（11日）白天通過東北角近海或沿岸，會是影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。

粉專也提醒，巴威靠近過程中雖然會逐漸減弱，但因為環流廣泛、風圈特別大，無論颱風中心是否登陸，全台灣大多都會受到籠罩，千萬不可輕忽，「無論您在何處，都應做好防颱準備。」「尤其台北到彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地，離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！」