民進黨工黃取榮共諜案第二波　涉《國安法》部分遭重判10年

▲民進黨資深黨工黃取榮（白髮者）因涉國安法，遭重判有期徒刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前資深黨工黃取榮涉受中共利誘擔任共諜20年，洩漏多項重要機密。先前就因拉攏任職總統府與外交部的黨工，提供時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資，二審將他判刑6年。此外，他也另外犯下《國家安全法》中「為大陸發展共諜組織罪」，高等法院9日一審將他重判有期徒刑10年、沒收不法所得410萬7500元。可上訴。

曾任新北市議員李余典助理的黃取榮，2003年間因為經商，接觸大陸情治工作人員「小吳」，並被吸收；2017年間再認識同為情治人員的「小陳」。黃男藉著交付情報，每三個月就收取對岸情治單位提供的數萬元資金，逢年過節還可另外獲得紅包，相關資金均透過黃男親友在中國的帳戶，輾轉流回台灣。

為了取得更重要的情報，黃男介紹曾任民進黨民主學院副主任的邱世元跟「小陳」認識，邱尚元也成為黃取榮共諜組織的下線，蒐集新聞報導、政府網站等公開資訊，改編修整成工作報告，交給黃取榮傳給對岸。

此外，大陸方面也鎖定台灣外交實況相關情資，黃男透過邱男，認識時任外交部諮議何仁傑，以及時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨。其中吳尚雨從2023年7月到2024年1月，將當時的副總統賴清德行程，直接交給黃取榮。大陸方面認為情資非常有價值，經常給予每件酬勞數萬元人民幣或數千美元。

案經檢調單位偵查後，自去年起陸續逮捕黃取榮等人。全案於去年6月間提起公訴，其中涉及《國家機密保護法》等罪，由台北地檢署對黃取榮等6人提起公訴；另外涉及《國家安全法》「為大陸發展共諜組織罪」部分，則由台灣高等檢察署對黃取榮一人提起公訴，高檢署並對黃取榮具體求處有期徒刑12年。案件分別繫屬台北地方法院與台灣高等法院一審審理。

其中高等法院審理部分於9日宣判，高院認為黃男確實收受大陸資金、在台發展共諜組織，因此將黃取榮重判有期徒刑10年、沒收不法所得410萬7500元。黃男並未出庭聆聽宣判，先前記者詢問他相關案情時，他也閉口不答。