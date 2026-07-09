遭賴瑞隆喊告　吳子嘉拒絕道歉：已決定也要提告「用弊案來告」

▲吳子嘉。（圖／記者劉耿豪攝）

記者郭運興／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目爆粗口辱罵民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，引起議論。賴瑞隆競選辦公室8日表達嚴正譴責，並委請律師依法提吿。對此，吳子嘉反擊，自己沒辦法證明是賴瑞隆先找粉專攻擊，所以只能講歡迎來告，會跟法官承認講髒話是錯誤的事情，但是不會道歉。他也強調，但怎麼可以被賴瑞隆告？所以決定也要告賴瑞隆，自己先爆一個案子、過兩天再爆第二個，用弊案來告賴瑞隆。

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，賴瑞隆告自己是刺激自己的活力，大家可以看看告他的結果會怎麼樣。自己上週五罵賴瑞隆，罵了戴立安、賴瑞隆，民進黨跟自己河水不犯井水，自己都很節制，只笑賴瑞隆是高雄史上最弱的候選人，自己也批評過國民黨的柯志恩，所以自己對他們兩個人的態度其實是相同，並沒有任何偏頗。

吳子嘉表示，他在民進黨初選的時候就做了民調，初選之後也確實做過一次民調，但是選擇不公布，因為前面的民調也不公布，初選時4個候選人都咬得非常緊，就只有賴瑞隆自己不認識，當時有好朋友高層跟自己談「不要公布，會影響到別人」，所以就沒有公布，自己沒有故意不公布。

吳子嘉指出，這個事情，他們把戴立安承認有做民調的訪問畫面做成哏圖拿來批評他，自己本來不準備反擊，因為不管怎樣戴立安還是自己好朋友，本來這件事情滿單純的，誰知道後面有好幾個綠營的粉專帳號開始攻過來了，自己知道是賴瑞隆策動來打他的。

吳子嘉說，賴瑞隆現在告他，自己一定要證明賴瑞隆先找粉專攻擊，因此反擊，可是自己沒辦法證明這一點，所以訴訟輸的成分比較大，自己沒有要道歉，但承認罵髒話是錯誤的事情，罵賴瑞隆有沒有錯是另外一個價值觀，要提告是賴瑞隆的權利。

吳子嘉說，上周五開始一大堆人打他，這件事情自己沒有回應，因為知道他們要上節目蹭流量，無形中也承認美麗島民調是真的民調不是假的民調，民調做出來本來就不是給賴瑞隆翻身用的，後來自己決定罵賴瑞隆，因為元凶是賴瑞隆，當時自己8成罵賴瑞隆、2成罵戴立安，把賴瑞隆臭罵一頓，因為賴瑞隆是市長候選人，罵完以後，票會減票，就會降溫，這是自己的算盤。

吳子嘉表示，賴瑞隆要請律師提告，當然只能講歡迎來告，自己會在法官面前，承認講髒話是錯誤的事情，但是不會道歉，罵了就罵了，道什麼歉？道歉，賴瑞隆也不會原諒他，而且要賴瑞隆原諒幹嘛。

吳子嘉強調，但總不能讓賴瑞隆告，自己也會變得很憋屈，怎麼可以被賴瑞隆告呢？所以今天決定也要告賴瑞隆，自己先爆一個案子、過兩天再爆第二個，用弊案來告賴瑞隆，這個更狠。

吳子嘉喊話，希望柯志恩學習一下，自己打給國民黨看，自己打賴瑞隆弊案是什麼打法，如果是自己去選高雄的話，賴瑞隆早就掛了。

吳子嘉強調，本來自己不準備搞這麼大，但今天賴瑞隆這個搞法，自己打主人給狗看，也要怪新潮流不管好，跑來告自己的結果就是大咖也被拖下水。

▼ 民進黨立委、高雄市長候選人賴瑞隆 。（圖／記者賴文萱翻攝）