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中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

▲▼中央研究院公布第35屆院士。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院今天選出第35屆新科院士。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院今（9日）公布第35屆院士暨名譽院士，今年共選出19位院士及3位女性名譽院士，而女性當選11人也是歷年最多。新科院士包含國內外傑出學者專家，中研院地科所長馬國鳳、曾擔任台大副校長的台達電技術長郭大維、台積電研發副總吳顯揚等人都當選。

為期4天的中研院院士會議今日落幕，同時由新任院長陳建仁宣布第35屆院士暨名譽院士。今年選出19位院士及3位名譽院士，包括數理科學組5人、工程科學組6人、生命科學組4人、人文及社會科學組4人，最年輕是生命科學組丁燕萍（52歲），最年長是數理組李文卿（78歲）。

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▲▼中央研究院公布第35屆院士，圖為中研院地科所長馬國鳳院士。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院新科院士、地科所長馬國鳳特聘研究員。（圖／記者許敏溶攝）

1963年出生的馬國鳳，現為中研院地科所特聘研究員兼所長，主要專長為地震訊號解析與監測、地震危害度分析等，兩度獲得國科會傑出獎、教育部國家講座，以及美國地球物理學會會士。研究重要貢獻包括主導集集大地震的「車籠埔斷層研究科學探勘計畫」、創建並領導「台灣地震模型（TEM）」，並以台灣為核心，推動地震科學觀測，顯著提升台灣在國際上能見度。

中研院數理科學組新院士馬國鳳表示，自己研究的地震科學看似純理論，但對民生也有影響，能在台灣土地上，努力蒐集地震科學資料並進行研究，讓科學結果與工程結合，讓建築物蓋得更好，也提升台灣能見度，而在個人研究領域，獲得院士頭銜是非常重要的認同與認可。

此外，曾擔任台大副校長、現為台達電技術長郭大維，以及台積電研發副總吳顯揚等人，都當選工程科學組新科院士，這也是台積電連續兩年都有主管當選中研院院士。到場的吳顯揚表示，能獲得院士頭銜感覺非常榮幸，這既是榮譽也是責任，未來會秉持科學精神，繼續為台灣與世界發展盡一份心力。

中研院指出，吳顯揚在台積電領導開發四項先進的CMOS技術平台，是這些全球領先技術的主要架構者，對於維持台積電在邏輯積體電路製造領域的全球領導地位至關重要，領導超過400名工程師團隊，幫助台積電超過50%的市場占有率，在效能、功耗效率、晶片密度與成本效益方面持續領先競爭對手。

▲▼中央研究院公布第35屆院士，圖右為台積電研發副總黃顯揚，圖左為林本堅院士。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院第35屆院士、台積電研發副總黃顯揚（圖右）。（圖／記者許敏溶攝）

本屆中研院新科院士數理科學組5人，包括美國賓州州立大學傑出講座教授李文卿、美國加州大學柏克萊分校物理系教授李東海、中研院地科所特聘研究員兼所長馬國鳳、中研院化學所特聘研究員陳玉如、清華大學理學院榮譽講座教授趙蓮菊。

工程科學組6人，分別為台積電研究發展／技術發展資深副總經理吳顯揚、清華大學化工系／醫工所特聘講座教授宋信文、陽明交通大學材料科學與工程終身講座教授張翼、台達電技術長郭大維、成功大學及淡江大學航空及太空工程學系兼任教授郭正山、美國田納西大學諾克斯維爾分校教授廖楷輝。

生命科學組4人均為女性，包括美國史丹佛大學遺傳學生物學和化學教授丁燕萍、美國康乃爾大學醫學院Betty Neuwirth Lee and Chilly幹細胞研究講座教授、眼科細胞與發育生物學教授宋青華、美國杜克大學生物學系John Carlisle Kilgo傑出教授孫太平、中研院生化所特聘研究員陳瑞華。

人文及社會科學組共4人為中央大學歷史研究所講座教授李孝悌、中研院法律所特聘研究員李建良、中研院中國文哲研究所榮退特聘研究員李奭學、中研院史語所兼任研究員黃寬重。

名譽院士則有美國麻省理工學院能源與氣候副校長王寧怡、美國麻州大學阿默斯特大學傑出教授張逸白、美國杜克大學文學教授周蕾等3人。

中研院目前現有院士283人，這次新科院士共19名，讓總院士增至302人。

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